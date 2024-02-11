Jimmy Kimmel: Η σύζυγός μου δεν θέλει να κάνουμε σεξ την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Μπορεί ο Τζίμι Κίμελ να παίρνει τη σοκολάτα που του αναλογεί τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, παραδέχεται, όμως, ότι συχνά ζητάει από τη γυναίκα του ένα διαφορετικό είδος ζάχαρης…

Μιλώντας στο «People» ενόψει του Super Bowl 2024, ο παρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη μέρα: «Μόλις αποκτήσαμε παιδιά, η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν αρκετά διαφορετική», εξηγεί. «Τώρα τρώμε στο σπίτι με τα παιδιά και η παράδοσή μας είναι ένα fondue σοκολάτας στο τέλος του γεύματος, οπότε λιώνουμε σοκολάτα και βουτάμε μέσα φρούτα». Και συνεχίζει κάνοντας τη φοβερή αποκάλυψη: «Τότε η γυναίκα μου προσπαθεί να αποφύγει το σεξ. Είναι η ετήσια παράδοσή μας».

Jimmy Kimmel Jokes His Wife Tries to Avoid Sex Every Valentine's Day: 'It's Our Annual Tradition' (Exclusive) https://t.co/m4aEeXdcJf — People (@people) February 9, 2024

Ο Kimmell και η McNearney συνεργάστηκαν για έξι χρόνια στο «Jimmy Kimmel Live!» πριν η «χημεία» τους στον χώρο εργασίας τους οδηγήσει σε ένα ρομάντζο στην πραγματική ζωή. Αρραβωνιάστηκαν, ενώ βρίσκονταν σε σαφάρι στην Αφρική και παντρεύτηκαν το 2013 στο Ojai της Καλιφόρνια.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο podcast «Smartless» το 2020, ο Kimmel παραδέχτηκε ότι η δουλειά συχνά «εισβάλλει» στην οικογενειακή του ζωή με τη McNearney.

Ο Kimmel και η McNearney έχουν αποκτήσει δύο παιδιά μαζί. Την εννέα ετών Jane και τον έξι ετών William Billy John. Ο παρουσιαστής έχει, επίσης, δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με τη Gina Kimmel.

Πηγή: skai.gr

