Η Kim Kardashian και ο νέος φίλος της, Odell Beckham Jr. εθεάθησαν μαζί για πρώτη φορά από τότε που έγινε γνωστόν το ειδύλλιό τους, ενώ βρέθηκαν στο «The Wynn», στο Las Vegas.

Η ιδρύτρια των SKIMS, 43 ετών, η οποία πρόσφατα ντύθηκε με Balenciaga, ενώ βρισκόταν στον αγώνα μπάσκετ του γιου της Saint, εθεάθη να ξεναγείται στο πολυτελές ξενοδοχείο με τον 31χρονο παίκτη του NFL.

Η έξοδος του ζευγαριού -ενόψει του Super Bowl- έρχεται λίγο καιρό αφότου η Kardashian και ο Beckham Jr. έκαναν γνωστή τη σχέση τους, αφού άρχισαν να βγαίνουν το περασμένο καλοκαίρι.

Μια πηγή δήλωσε στη «Daily Mail»: «Η Kim έχει ρομαντική σχέση με τον Odell από το περασμένο καλοκαίρι και νόμιζε ότι είχε καταφέρει να το κρατήσει κρυφό. Δεν βλέπει κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όχι απ' όσο γνωρίζουν οι στενοί της φίλοι». Οι δύο σταρ άρχισαν αρχικά να κάνουν παρέα λίγο μετά τον χωρισμό του Beckham Jr. από την κοπέλα του Lauren, «LoLo» Wood, ο οποίος ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Το πρώην ζευγάρι έχει ένα παιδί.

Πιο πρόσφατα, η Kim και ο Odell φημολογείται ότι είχαν παρευρεθεί στο ίδιο πάρτι πριν από την απονομή των Grammy, το οποίο διοργάνωσε ο Jay-Z στο Birds Street Club.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.