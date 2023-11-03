Megan Thee Stallion: Φέρνει το… δηλητηριώδες δάγκωμά της στο νέο της single «Cobra»

Η Megan Thee Stallion «στάζει» δηλητήριο στο τελευταίο της single «Cobra». Ο δίσκος είναι η πρώτη επίσημη σόλο κυκλοφορία της ράπερ από τότε που μοιράστηκε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της «Traumazine», το 2022.

«Ακριβώς όπως ένα φίδι ρίχνει το δέρμα του, πρέπει να ρίξουμε το παρελθόν μας, ξανά και ξανά», ανοίγει το κομμάτι η Megan, πριν βουτήξει στον σκληρό στίχο: «Breaking down and I had the whole world watching/But the worst part is really who watch me/Every night I cried/I almost died and nobody close tried to stop me»…

Το «Cobra» έρχεται μαζί με ένα μουσικό βίντεο με θέμα τη ζούγκλα, το οποίο σκηνοθέτησε ο Douglas Bernardt. «Το συγκεκριμένο είδος φιδιού αποτελεί παράδειγμα θάρρους και αυτοπεποίθησης», ανέφερε με ανάρτησή της στο Instagram η ίδια, την παραμονή της κυκλοφορίας του τραγουδιού.

«Στέκονται όρθιες και άγριες μπροστά στις προκλήσεις, διδάσκοντας σε κάποιον να αξιοποιεί την εσωτερική του δύναμη και να βασίζεται στον εαυτό. Η μίμηση της κόμπρας βοηθάει κάποιον να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το πρόσωπο που κρύβεται μέσα του».

Το τραγούδι σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα για τη Megan με πολλούς τρόπους. Η ράπερ πρόσφατα διευθέτησε μια αγωγή με την πρώην δισκογραφική της εταιρεία, 1501 Entertainment. Τώρα που εργάζεται σε ανεξάρτητο επίπεδο, χρηματοδοτεί μόνη της τις κυκλοφορίες της.

Όπως δήλωσε στο «Rolling Stone» το 2022: «Απλά θέλω πάντα οι άνθρωποι να θυμούνται: "Ναι, η Megan Thee Stallion ήταν σπουδαία, ήταν ράπερ. Ήταν μια από τις καλύτερες ράπερ, η πιο ψυχρή».

Πηγή: skai.gr

