Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Είναι μια καλή μέρα η σημερινή για να λύσετε εκκρεμείς οικογενειακές υποθέσεις. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα σας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας, εάν καταφέρετε να χαλαρώσετε και αφεθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.

Ταύρος

Η μέρα είναι από πλανητικής άποψης θετική για σας και έχετε πάρει τον τελευταίο καιρό τα πάνω σας, μην επαναπαύεστε όμως, γιατί η σιγουριά είναι ο χειρότερος εχθρός σας. Είναι επίσης μια καλή μέρα να προσαρμόσετε την διατροφή σας σε πιο υγιεινή βάση και να εντάξετε την άσκηση στο πρόγραμμα σας. Αν και απολαμβάνετε μια καλή υγεία, ποτέ δεν είναι άκαιρο να κάνετε διορθωτικές κινήσεις.

Δίδυμοι

Θα πρέπει να πάρετε αποστάσεις από την συναισθηματική σας πλευρά σήμερα, εν ανάγκη καταπιέζοντας το συναίσθημα, για να μην πληγωθείτε από όσα θα συμβούν γύρω σας με στόχο εσάς. Εμπόδιο και δυσκολίες θα εμφανιστούν στον δρόμο σας και θα σας εκνευρίσουν, δεν θα πρέπει όμως να τα αγνοήσετε γιατί θα δυσκολέψουν πολύ την εργασία σας. Αντιμετωπίστε τα κατά μέτωπο!

Καρκίνος

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας.

Λέων

Εξαιρετική μέρα για την συναισθηματική σας ζωή η σημερινή, μια και θα μπορούσατε να ξαναδώσετε ζωή σε μια σχέση που είχε παρακμάσει ή να ξεκινήσετε κάτι νέο, εάν είστε αδέσμευτοι. Η υπερβολική αισιοδοξία σας ωστόσο και η υπερεκτίμηση των δυνάμεων σας είναι ο χειρότερος εχθρός σας. Κατεβάστε το πήχη και κάντε ρεαλιστικά πλάνα για να μπορούν να αποδώσουν.

Παρθένος

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…



Ζυγός

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Σκορπιός

Υπάρχει μια σύμπνοια τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό σας περιβάλλον, κάτι που θα κάνει την μέρα σας πιο ξεκούραστη και τις προσπάθειες σας πιο αποτελεσματικές. Η έλλειψη ρευστού που μπορεί να έχετε σήμερα είναι απλά ένα παροδικό γεγονός και δεν θα πρέπει να το αφήσετε να σας αγχώσει και σας χαλάσει την μέρα.

Τοξότης

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Αιγόκερως

Οι εξελίξεις στον τομέα της καριέρας είναι πολύ καλές και είναι καιρός να ευχαριστήσετε με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε σε όσους σας στάθηκαν στα δύσκολα και σας βοήθησαν έμπρακτα για να ανακάμψετε. Ένα αίσθημα μοναξιάς όμως φαίνεται να σας βαραίνει...Εάν κοιτάξετε όμως γύρω σας θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και θέλουν να βρεθούν δίπλα σας.

Υδροχόος

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

Ιχθείς

Ένα νέο πρόσωπο θα μπει στην ζωή σας, όσοι από σας είναι αδέσμευτοι, και θα φέρει τον ήλιο στην καρδιά σας. Οι αγωνίες και οι μοναξιές θα αποτελέσουν παρελθόν για σας. Προσοχή στη διατροφή σας! Χαλαρώστε και κάντε πράγματα που θα καλυτερεύσουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Ταχτοποιήστε όμως και εκκρεμότητες

