Kim Kardashian: Μεταμορφώθηκε σε σέξι καουμπόισσα για το πάρτι της στο Λας Βέγκας

Απαντήσεις σε δημοσιεύματα που χαρακτήρισαν «βαρετή» τη σουίτα της στο Super Bowl επιχείρησε να δώσει η διάσημη τηλεπερσόνα, Kim Kardashian, με μια σειρά φωτογραφιών που «ανέβασε» στο Instagram.

Στις φωτογραφίες, η τηλεπερσόνα ποζάρει μπροστά στον φακό ως σέξι καουμπόισσα, με ένα αποκαλυπτικό τοπ, το οποίο οριακά κάλυπτε το στήθος της.

Στις ίδιες φωτογραφίες εκτός από την ίδια, φαίνονται οι αδερφές της, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, η τραγουδίστρια Ciara και η ηθοποιός La La Anthony.

Συγκριτικά, η Taylor Swift φαίνεται ότι πέρασε καλύτερα στο Super Bowl. Ενώ η Κιμ κοίταζε το κινητό της με το κεφάλι σκυμμένο, η Τέιλορ σήκωνε τα χέρια της στον αέρα καθώς επευφημούσε τον φίλο της, Travis Kelce, των Kansas City Chiefs. Στο… στρατόπεδο της Κιμ φάνηκε, μάλιστα, να υπάρχει ένας τύπος που κοιμόταν στη θέση του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.