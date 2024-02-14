Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Το πλανητικό σκηνικό σας ευνοεί σήμερα να κάνετε όποια επιλογή θέλετε και να στεφτεί με επιτυχία. Αρκεί να εγκαταλείψετε την παθητική και μοιρολατρική στάση, να αποβάλλετε από την σκέψη σας τα όσα δεν σας αρέσουν στην ζωή σας και να σκεφτείτε θετικά, οραματιζόμενοι το μέλλον σας. Αφήστε τις έγνοιες και ανησυχίες κατά μέρος για πράγματα που αντικειμενικά δεν μπορείτε να ελέγξετε και περιορίστε την σκέψη και την δράση σας σε όσα μπορείτε να επηρεάσετε. Η θετική σκέψη παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πραγματικότητας…

Ταύρος

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε τη ζωή σας. Ο θυμός, ωστόσο, και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Δίδυμοι

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.

Καρκίνος

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό. Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Λέων

Αναζητήστε την στήριξη, ψυχολογική ή πρακτική, στους γύρω σας, για να μπορέσετε να βγείτε από το αδιέξοδο που έχετε περιέλθει και να προχωρήσετε σε ότι έχετε αποφασίσει να κάνετε στην ζωή σας. Σε μια αντιπαράθεση που θα προκύψει σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, εσείς έχετε το σημαντικότερο μερίδιο ευθύνης, άσχετα εάν το καταλογίζετε στους άλλους.

Παρθένος

Είναι μια μέρα που αισθάνεστε δυναμικοί και αισιόδοξη. Κάποια δουλειά που σας είχαν αναθέσει ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την επιτυχία σας. Οικογενειακά θέματα θα βρίσκονται στο προσκήνιο, από τα οποία θα πάρετε μια έκπληξη και μια μεγάλη χαρά! Όπως και να ήταν η εργασιακή σας μέρα, το βράδυ θα σας θα σας αποζημιώσει…

Ζυγός

Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο της και πολλές από τις έγνοιες που είχατε έχουν παραμεριστεί. Τώρα μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην καριέρας σας. Γιατί ευκαιρία σαν την σημερινή σπάνια έρχεται στην ζωή μας! Φροντίστε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό η ζωή σας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε την γλώσσα του σώματος.

Σκορπιός

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Τοξότης

Είναι μια ήρεμη μέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ιδανική για να απολαύσετε όμορφες στιγμές, μόνοι σας ή με παρέα. Χαίρεστε με το παραμικρό και η αισιοδοξία και η καλή σας διάθεση συμπαρασύρει και τους γύρω σας. Μην παραμελείτε ωστόσο τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις.

Αιγόκερως

Μπορείτε με μεγάλη ευαισθησία να προσφέρετε την συμπαράσταση και την φροντίδα σας σε όσους σας έχουν ανάγκη, δυσκολεύεστε όμως να τα βγάλετε πέρα όταν πρέπει να ισορροπήσετε εσωτερικά. Σήμερα θα πρέπει να τα καταφέρετε για να δείτε καθαρά προς τα πού θα πρέπει να κινηθείτε…

Υδροχόος

Κάποια πράγματα που διαισθανόσασταν ότι δεν πήγαιναν καλά τον τελευταίο καιρό, ήρθε η πραγματικότητα να σας επιβεβαιώσει. Αποδεχτείτε όσα ήρθαν στην επιφάνεια και προχωρήστε μπροστά όσο πιο γρήγορα μπορείτε.

Θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να γίνετε, τι να κάνετε την καριέρα ή την προσωπική σας ζωή και αφού κατασταλάξετε να αναλάβετε δράση για την υλοποίηση των στόχων σας. Δεν ωφελεί να μεμψιμοιρείτε…

Ιχθείς

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν τη θετική διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.