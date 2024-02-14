Η καταγωγή της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, γνωστής και ως Γιορτής των Ερωτευμένων παραμένει, έως τις μέρες μας, ένα άλυτο μυστήριο, με τους ιστορικούς να διχάζονται ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές ως προς την ιστορία προέλευσης της δημοφιλούς γιορτής.

«Τα Λύκια»: Οι παγανιστικές καταβολές της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Παλαιότερα ίχνη μπορούν να αναζητηθούν στην παγανιστική γιορτή των «Λύκιων» («Lupercalia») που τελούνταν στην αρχαία Ρώμη, 13-15 Φεβρουαρίου. Μια γιορτή κάθαρσης και γονιμότητας, αφιερωμένη στον Φαύνο, θεό των κοπαδιών, των βοσκοτόπων και των δασών, η οποία σύμφωνα με άλλες πηγές συνδεόταν και με την λατρεία των Ιδρυτών της Ρώμης, Ρέμου και Ρωμύλου. Σε αντίθεση με τους εορτασμούς του Αγίου Βαλεντίνου, τα «Λύκια» ήταν αιματηρά και βίαια, καθώς περιλάμβαναν θυσίες ζώων, και μαστίγωμα με λουριά βουτηγμένα στο αίμα, κυρίως σε γυναίκες και σπαρτά, ώστε να είναι πιο γόνιμα την υπόλοιπη χρονιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον μύθο οι νεαρές γυναίκες της πόλης τοποθετούσαν τα ονόματά τους σε ένα πιθάρι, από όπου οι εργένηδες της πόλης θα διάλεγαν στην τύχη το όνομα της κοπέλας με την οποία θα έσμιγαν για όσο διαρκούσαν οι εορτασμοί. Συχνά, τα ζευγάρια παρέμεναν μαζί μέχρι τα «Λύκια» της επόμενης χρονιάς, πολλά από αυτά ερωτεύονταν, ενώ αρκετές φορές οδηγούνταν και σε γάμο.

Η πρώιμη χριστιανική γιορτή

Αν και η γιορτή επιβίωσε στα πρώτα χρόνια εξάπλωσης του χριστιανισμού, ωστόσο στα τέλη του 5ου αιώνα μ.χ., η χριστιανική εκκλησία έθεσε τέλος στα «Λύκια» με τον Πάπα Γελάσιο τον Α΄να καθιερώνει την 14η Φεβρουαρίου ως Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Αρχικά η γιορτή δεν συσχετιζόταν με τον έρωτα, ενώ ακόμη και σήμερα οι μελετητές δεν είναι βέβαιοι σε ποιόν από τους σχεδόν τριάντα Αγίους Βαλεντίνους που αναγνωρίζει η Καθολική Εκκλησία ήταν αφιερωμένη.

Οι δύο επικρατέστεροι Άγιοι είναι ο Βαλεντίνος του Τερνί και ο Βαλεντίνος της Ρώμης. Οι ιστορίες γύρω από το όνομά τους παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία, οδηγώντας μερικούς ιστορικούς στο συμπέρασμα ότι ίσως πρόκειται για τον ίδιο άντρα. Και οι δύο σκιαγραφούνται ως συμπαθητικές, ηρωικές και ρομαντικές φιγούρες. Και οι δύο θεωρούνται μάρτυρες, οι οποίοι λέγεται ότι έκαναν θαύματα και οι οποίοι εκτελέστηκαν για την άρνησή τους να αποκηρύξουν τον Χριστιανισμό.

Οι μύθοι που ακούγονται γύρω από το όνομά τους πολλοί. Ιδιαίτερα για τον Βαλεντίνο της Ρώμης, λέγεται ότι ήταν ιερέας, ο οποίος έδινε καταφύγιο σε διωκόμενους κατά τη διάρκεια των διώξεων εναντίον των Χριστιανών. Όντας φυλακισμένος για τη δράση του, λέγεται ότι ερωτεύτηκε την κόρη του δεσμοφύλακά του, στην οποία έγραψε ένα ερωτικό σημείωμα υπογράφοντας το ως «Ο Βαλεντίνος σου».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.