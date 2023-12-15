Η Kim Kardashian «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη για άλλη μια φορά, καθώς πόζαρε με μαύρα εσώρουχα από την τελευταία της συλλογή SKIMS. Η 43χρονη σταρ του ριάλιτι ανέδειξε τις διάσημες καμπύλες της και «αναστάτωσε» τους θαυμαστές της.

Η διάσημη τηλεπερσόνα «ανέβασε» πολλές φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram, από τα παρασκήνια της «καυτής» φωτογράφισης. Η τελευταία της ανάρτηση έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες, αφότου διασκέδασε με τη νέα της φίλη, Ivanka Trump, στο Λας Βέγκας.

Μάλιστα, η 42χρονη κόρη του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, μοιράστηκε τις αγαπημένες της φωτογραφίες με την Kim στο Instagram Story της. «Πάντα περνάω υπέροχα μαζί σου @kimkardashian», έγραψε η Ivanka.

