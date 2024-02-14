Λογαριασμός
Jennifer Lopez-Ben Affleck: Φιλάκια και αγκαλίτσες στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι το «This Is Me... Now: A Love Story» είναι ένα από τα τρία επερχόμενα έργα, στα οποία ο Ben αποτέλεσε έμπνευση για εκείνη

Jennifer Lopez-Ben Affleck

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε ένα γλυκό φιλί με τον σύζυγό της, Ben Affleck, στην πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας.

Η 54χρονη καλλιτέχνιδα -που πρόσφατα αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε ο άντρας της- είχε αυτό το ερωτευμένο βλέμμα με τον 51χρονο σταρ καθώς ήταν δίπλα της στην πρεμιέρα της ταινίας «This Is Me... Now: A Love Story» στο Λος Άντζελες.

Jennifer Lopez-Ben Affleck

Η J-Lo απέδειξε ότι είναι λάτρης της αστρολογίας, καθώς η φούστα είχε αστραφτερές ασημένιες λεπτομέρειες με όλα τα ζώδια. Ο σύζυγός της έδειχνε κομψός με ένα κλασικό μαύρο κοστούμι. 

Εν τω μεταξύ, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι το «This Is Me... Now: A Love Story» είναι ένα από τα τρία επερχόμενα έργα, στα οποία ο Ben αποτέλεσε έμπνευση για εκείνη.

Jennifer Lopez-Ben Affleck

Ως γνωστόν, κυκλοφορεί τρία πρότζεκτ σχετικά με την περίφημη αναζήτησή της για την αγάπη - μια φιλόδοξη μουσική ταινία με τίτλο «This Is Me... Now: A Love Story», το άλμπουμ της «This Is Me... Now» και ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα γυρίσματα της ταινίας και του δίσκου, «The Greatest Love Story Never Told». 

Jennifer Lopez-Ben Affleck

Σε συνέντευξή της στο «Variety, αποκαλύπτεται ότι η Lopez είχε χρησιμοποιήσει ερωτικές επιστολές που είχε γράψει ο Affleck κατά τη διάρκεια του brainstorming για το νέο της άλμπουμ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Jennifer Lopez Ben Affleck
