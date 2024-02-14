Η Jennifer Lopez μοιράστηκε ένα γλυκό φιλί με τον σύζυγό της, Ben Affleck, στην πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας.

Η 54χρονη καλλιτέχνιδα -που πρόσφατα αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε ο άντρας της- είχε αυτό το ερωτευμένο βλέμμα με τον 51χρονο σταρ καθώς ήταν δίπλα της στην πρεμιέρα της ταινίας «This Is Me... Now: A Love Story» στο Λος Άντζελες.

Η J-Lo απέδειξε ότι είναι λάτρης της αστρολογίας, καθώς η φούστα είχε αστραφτερές ασημένιες λεπτομέρειες με όλα τα ζώδια. Ο σύζυγός της έδειχνε κομψός με ένα κλασικό μαύρο κοστούμι.

Εν τω μεταξύ, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι το «This Is Me... Now: A Love Story» είναι ένα από τα τρία επερχόμενα έργα, στα οποία ο Ben αποτέλεσε έμπνευση για εκείνη.

Ως γνωστόν, κυκλοφορεί τρία πρότζεκτ σχετικά με την περίφημη αναζήτησή της για την αγάπη - μια φιλόδοξη μουσική ταινία με τίτλο «This Is Me... Now: A Love Story», το άλμπουμ της «This Is Me... Now» και ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα γυρίσματα της ταινίας και του δίσκου, «The Greatest Love Story Never Told».

Σε συνέντευξή της στο «Variety, αποκαλύπτεται ότι η Lopez είχε χρησιμοποιήσει ερωτικές επιστολές που είχε γράψει ο Affleck κατά τη διάρκεια του brainstorming για το νέο της άλμπουμ.

Πηγή: skai.gr

