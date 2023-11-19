Kim Kardashian-Donald Trump: Μια ιστορία αγάπης, μίσους και αγενών τηλεφωνημάτων…

Ως αστέρες των μέσων ενημέρωσης που είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Κιμ Καρντάσιαν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ο ένας τον άλλον για δικό τους όφελος. Δηλαδή, μέχρι που οι προφανείς διαφορές τους προκάλεσαν τη διάλυση αυτής της… εύθραυστης σχέσης. Τώρα, ένα νέο βιβλίο για τον Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση μεταξύ του πρώην Αμερικανού προέδρου και της διάσημης τηλεπερσόνας. Η λέξη «φιλική», σίγουρα, έχει αφαιρεθεί από το λεξιλόγιο.

Ο δημοσιογράφος Τζόναθαν Καρλ, βετεράνος ανταποκριτής του ABC News στον Λευκό Οίκο, εξέδωσε το βιβλίο «Tired of Winning» (Κουρασμένος να κερδίζει), το οποίο καταγράφει την πορεία του πρώην προέδρου -από την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 μέχρι σήμερα, που έχει γίνει ο επικρατέστερος υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων. Στις 330 σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνονται οι συναντήσεις και οι διαφωνίες του Τραμπ με την Καρντάσιαν.

Η Καρντάσιαν και ο Τραμπ γνωρίζονται εδώ και χρόνια, αλλά η σχέση τους έγινε πιο στενή το 2018. Εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένη με τον μουσικό και σχεδιαστή Kanye West, από τον οποίο χώρισε τον Ιανουάριο του 2021. Σπούδαζε, επίσης, νομικά με σκοπό να γίνει δικηγόρος και ένας από τους κύριους σκοπούς της ήταν να απονείμει χάρη σε ανθρώπους που βρίσκονταν για χρόνια στη φυλακή, εκτίοντας μεγάλες ποινές για τη διάπραξη μη βίαιων εγκλημάτων.

Στα τέλη Μαΐου του 2018, η Καρντάσιαν συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, μετά από πρόσκληση του γαμπρού και συμβούλου του, Jared Kushner. Στη συνάντηση αυτή, συζήτησαν μια πιθανή χάρη για μια 63χρονη μαύρη γυναίκα, την Άλις Μαρί Τζόνσον, η οποία εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για κατοχή κοκαΐνης και ξέπλυμα χρήματος. Μέχρι το 2018, είχε ήδη εκτίσει 22 χρόνια από την ποινή της. Μόλις μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση με την Καρντάσιαν, ο Τραμπ έλαβε την αμφιλεγόμενη απόφαση να απονείμει χάρη στην Τζόνσον.

Τον Ιούνιο του 2019, η Καρντάσιαν επέστρεψε στην Ουάσινγκτον για να μιλήσει με τον πρόεδρο και αυτή τη φορά έδωσε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο για τη βελτίωση του συστήματος φυλακών των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν εθεάθησαν ποτέ ξανά μαζί. Όπως αφηγείται ο Καρλ στο βιβλίο του, ο Τραμπ ήθελε να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κοινό της και ενώ η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας συμφώνησε να βοηθήσει, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελε κανείς από τους δύο.

«Μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις μου λέει ότι ο Τραμπ άκουσε τα αιτήματά της και απαίτησε ένα άμεσο αντάλλαγμα. Θα τη βοηθούσε, αν η Καρντάσιαν αξιοποιούσε τις διασυνδέσεις της με τις διασημότητες για να πείσει αστέρες του ποδοσφαίρου, που ήταν φίλοι της, να τον επισκεφθούν στον Λευκό Οίκο», γράφει ο δημοσιογράφος.

«Η Καρντάσιαν προσπάθησε -πραγματικά- να κάνει αυτό που απαίτησε ο Τραμπ, θεωρώντας το ως ένα μικρό τίμημα που έπρεπε να πληρώσει... Αλλά όλοι οι παίκτες που προσέγγισε αρνήθηκαν. Ο Τραμπ είχε γίνει πολύ τοξικός. Στις δύο τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του, κανείς δεν ήθελε να βρίσκεται κοντά του».

Αν και η Καρντάσιαν δεν ανακοίνωσε ποιον θα ψηφίσει στις εκλογές του 2020, μετά την ανακήρυξη του Μπάιντεν ως νικητή, μοιράστηκε μια φωτογραφία του Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις, με τρία μπλε emojis καρδιάς. Αυτή ήταν η αρχή... του τέλους.

Η Καρντάσιαν δεν ήταν ποτέ μεγάλη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ. Το 2016, ξεκαθάρισε ότι θα ψήφιζε τη Χίλαρι Κλίντον. Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφίες με την Κλίντον με το μήνυμα: «Πρόεδρος Χίλαρι». Έγραψε και ένα άρθρο στην ιστοσελίδα της.

Και ο Τραμπ δεν ήταν καθόλου ευχάριστος όταν μιλούσε για την Καρντάσιαν. Σε συνέντευξή του το 2013, ο πρώην πρόεδρος δεν δίστασε να επικρίνει το σώμα της και τον τρόπο ντυσίματός της - που και τα δύο την έχουν κάνει παγκόσμιο είδωλο. Επιπλέον, έκανε αυτά τα σχόλια όταν εκείνη ήταν έγκυος στην πρώτη της κόρη: «Έχει μεγαλώσει λίγο. Θα έλεγα το εξής, δεν νομίζω ότι πρέπει να ντύνεσαι σαν να ζυγίζεις 120 κιλά», δήλωσε στην εκπομπή «Showbiz Tonight», του HLN.

Τον Ιούνιο του 2014, στην εκπομπή «The Howard Stern Show», ο Τραμπ είπε ότι θα «προσπερνούσε» τόσο την Κιμ Καρντάσιαν όσο και την Τζένιφερ Λόπεζ, όταν ρωτήθηκε ποια θεωρεί πιο όμορφη. Πρόσθεσε ότι θεωρούσε ότι ο πισινός της Καρντάσιαν ήταν πολύ μεγάλος.



Πηγή: skai.gr

