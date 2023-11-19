Shakira: Κινδυνεύει με οκτώ χρόνια φυλάκισης για φορολογική απάτη

Η Σακίρα, η βραβευμένη με Latin Grammy τραγουδίστρια, αναμένεται να δικαστεί τη Δευτέρα στη Βαρκελώνη με την κατηγορία ότι εξαπάτησε τις ισπανικές φορολογικές αρχές κατά 14,5 εκατ. ευρώ.
Η 46χρονη Κολομβιανή μουσικός, η οποία ζει στο Μαϊάμι με τα δύο της παιδιά, αντιμετωπίζει οκτώ χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 24 εκατ. ευρώ, αν κριθεί ένοχη. Η υπόθεση βασίζεται στον ισχυρισμό ότι κατά τα έτη 2012-14, η Σακίρα πέρασε περισσότερους από έξι μήνες ως κάτοικος Ισπανίας, καθιστώντας την έτσι υπόχρεη, κάτι που η ίδια αρνείται.
Shakira faces eight years in jail over Spanish tax fraud claims https://t.co/h7cNu5ccaU— Guardian culture (@guardianculture) November 19, 2023
Προκειμένου να αποδείξει ότι ήταν κάτοικος Ισπανίας, η εισαγγελία κάλεσε 117 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων, κομμωτές, καθηγητές χορού, θεραπευτές, αισθητικούς, γυναικολόγους και τον σοφέρ της.
Η τραγουδίστρια κατηγορεί τις φορολογικές αρχές ότι έκαναν εκστρατεία για να «αμαυρώσουν την εικόνα της» και να παραδειγματίσουν άλλους Ισπανούς φορολογούμενους, ενώ η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι σκόπιμα έβαλε στόχο να εξαπατήσει το δημόσιο ταμείο, κρύβοντας τα κέρδη της σε φορολογικούς παραδείσους.
«Πρόκειται για ψευδείς κατηγορίες», υποστήριξε η ίδια σε συνέντευξή της πέρυσι. «Έχω πληρώσει όλα όσα ισχυρίστηκαν ότι χρωστούσα, ακόμη και πριν καταθέσουν αγωγή. Δεν τους χρωστάω τίποτα».
Εν μέσω φημών ότι η λεγόμενη «βασίλισσα της latin pop» απέρριψε μια συμφωνία που θα την κρατούσε μακριά από τη φυλακή, η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου. Όποια και αν είναι η έκβαση της υπόθεσης, η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες για μη καταβολή φόρων ύψους 6,6 εκατ. ευρώ το 2018.
Όταν η Σακίρα και ο Πικέ χώρισαν πέρυσι, εξαιτίας της σχέσης του με τη Clara Chía, 22 ετών τότε, η ίδια έκανε τεράστια επιτυχία -μια συνεργασία με τον Αργεντινό παραγωγό και DJ Bizarrap- με το «τραγούδι-σπόντες» για τον πρώην της.
Το τραγούδι προβλήθηκε 63 εκατ. φορές -μέσα σε 24 ώρες- στο YouTube. «Οι άνθρωποι στην ομάδα μου προσπάθησαν να με πείσουν να αλλάξω τους στίχους, αλλά δεν είμαι διπλωμάτισσα του ΟΗΕ», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια. «Είμαι καλλιτέχνιδα, μα πάνω απ’ όλα είμαι γυναίκα».
Την περασμένη εβδομάδα, η Shakira κέρδισε τρία βραβεία Latin Grammy, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου τραγουδιού, σε μια τελετή στη Σεβίλλη.
