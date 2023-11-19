Heidi Klum: Εμφανίστηκε σε αγώνα της F1 γυμνόστηθη - Την καμάρωνε ο σύζυγός της…

Άκρως αποκαλυπτική ήταν η εμφάνιση της Χάιντι Κλουμ στην πιο πρόσφατη έξοδο που έκανε με τον σύζυγό της. Το ζευγάρι πήγε να παρακολουθήσει έναν αγώνα Φόρμουλα 1 στο Λας Βέγκας, με τη Γερμανίδα καλλονή να κάνει όσους βρίσκονταν εκεί, να μιλούν μόνο για εκείνη. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την επιλογή της να εμφανιστεί γυμνόστηθη, έχοντας μόνο ένα σακάκι.
Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή και «ανέβασε» το βίντεο και μια φωτογραφία της στο Instagram, απενεργοποιώντας τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πηγή: skai.gr
