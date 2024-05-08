Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Ισραήλ κλιμακώνει την επιχείρησή του στην πόλη της Ράφα καταλαμβάνοντας και αποκλείοντας το στρατηγικό πέρασμα της νοτιότερης πόλης στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ σήμερα αναμένεται να αρχίσουν εκ νέου στο Κάιρο οι συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, το απόγευμα της Τρίτης τόνισε ότι η ισραηλινή επίθεση στο μοναδικό καταφύγιο για τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια εκτοπισμένους αμάχους θα συνεχίσει έως ότου οι δυνάμεις της Χαμάς στη Ράφα αλλά και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας εξουδετερωθούν ή η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση αρχίσει να απελευθερώνει τους ομήρους που κρατά.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι συμφωνεί σε ένα σχέδιο - πρόταση για κατάπαυση του πυρός, αιφνιδιάζοντας το Ισραήλ ενόσω ξεκινούσε την επίθεσή του στη Ράφα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το βράδυ της Τρίτης υπογράμμισε ότι η πρόταση της Χαμάς είχε στόχο «σαμποτάρει» την είσοδο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στην πόλη που το Τελ Αβίβ χαρακτηρίζει ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, ξεκαθαρίζοντας, και εκείνος, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις εκεχειρίας στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

Το έργο των μεσολαβητών (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αίγυπτος και Κατάρ) δεν είναι εύκολο.

Η Χαμάς επιμένει να ζητεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός απαιτώντας παράλληλα την απόσυρση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα. Από την πλευρά του το Ισραήλ επιμένει για μία προσωρινή εκεχειρία και θέλει – εκτός από την απελευθέρωση των ομήρων – να πετύχει μία «ολοκληρωτική» νίκη, η οποία συνεπάγεται της εξουδετέρωσης της Χαμάς, ώστε να μην αποτελέσει στο μέλλον, εκ νέου, απειλή για τον ισραηλινό λαό.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως θα καταστεί εφικτό να γεφυρωθεί το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές.

Η Ουάσιγκτον παραμένει προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της αλλά στο παρασκήνιο φαίνεται πως δυναμώνει την πίεσή της προς το Ισραήλ καθώς έχει ήδη επαναλάβει την αντίθεσή της σε μία ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη Ράφα.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το «παρών» στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου θα δώσει και ο επικεφαλής της CIA, Ουίλιαμ Τζ, Μπερνς (Μπιλ). Όπως αναφέρουν αμερικανικά δίκτυα μπορεί να μην συμμετάσχει απευθείας στις συνομιλίες αλλά θα έχει συναντήσεις με αντιπροσωπείες.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η Αίγυπτος που προς το παρόν επιλέγει την αυτοσυγκράτηση καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιχειρούν πλέον στα σύνορά της με τη Λωρίδα της Γάζας. Ειδικότερα, η αραβική χώρα, που συνορεύει με το Ισραήλ και μετέχει στις συνομιλίες σε ρόλο μεσολαβητή, προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση και καταδικάζει την απόφαση του Τελ Αβίβ να καταλάβει τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του βασικού συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και ημέρες ή και εβδομάδες γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι μάχες θα συνεχίσουν και αυτό γιατί και τα δύο εμπόλεμα μέρη επιζητούν να διατηρούν πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Ήδη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, φέρεται να έδωσε εντολή στα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας που έχουν μεταβεί στο Κάιρο να παραμείνουν αμετακίνητα στις θέσεις και τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και άκαμπτα για τις εγγυήσεις που αφορούν στην «ασφάλεια του Ισραήλ». Την ίδια στιγμή και η Χαμάς πιέζει κάνοντας λόγο για μία τελευταία ευκαιρία προκειμένου οι όμηροι να επιστρέψουν πίσω ζωντανοί.

