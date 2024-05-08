Από ΑΠΕ το 30% της ενέργειας που παρήχθη παγκοσμίως το 2023

Για πρώτη φορά, η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, ξεπέρασε το επίπεδο του 30%, τονίζει έκθεση του κέντρου έρευνας για ενεργειακά θέματα Ember που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Σε διεθνές επίπεδο, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έφθασε από το 19% το 2020 στο 30% και πλέον το 2023, χάρη κυρίως στην αλματώδη αύξηση των εγκαταστάσεων ηλιακής και αιολικής ενέργειας, αναφέρει το κείμενο.

Το ποσοστό της «καθαρής» ενέργειας θα ήταν ακόμη υψηλότερο, αν η υδροηλεκτρική παραγωγή δεν είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας, εξαιτίας ξηρασιών, ιδίως στην Κίνα.

Οι φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκαταστάσεις συνεισέφεραν το 13,4% του ηλεκτρισμού που παρήχθη διεθνώς και το υπόλοιπο ποσοστό της «καθαρής» ενέργειας προήλθε από άλλες ανανεώσιμες πηγές, ιδίως υδροηλεκτρικές μονάδες. Το ποσοστό της ενέργειας από καθαρές πηγές στο μείγμα δεν ξεπερνούσε το 2% το 2010.

Για το Ember, η αύξηση αυτή ενδέχεται να επιτρέψει ο κόσμος, «πιθανόν από φέτος», να μειώσει δραστικά την παραγωγή ενέργειας με την καύση ορυκτών καυσίμων.

«Η μείωση των εκπομπών του ενεργειακού τομέα είναι πλέον αναπόφευκτη», σημείωσε ο Ντέιβ Τζόουνς, ειδικός της Ember, κατά τον οποίο «το 2023 ίσως ήταν (...) σημείο καμπής στην ιστορία» της παραγωγής ηλεκτρισμού.

Ωστόσο, «ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα συνεχιστεί η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», πρόσθεσε.

Τα κράτη δεσμεύτηκαν στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στα τέλη του 2023, την COP28, να δράσουν για να τριπλασιαστεί το παγκόσμιο παραγωγικό δυναμικό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως το 2030. Αυτό θα επέτρεπε η συνεισφορά ανανεώσιμων πηγών στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα να φθάσει το 60%, τονίζει το Ember.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

