Για τη χρονιά που πέρασε αλλά κι αυτή που έρχεται μίλησε η Σοφία Βεργκάρα (Sofía Vergara) στο αμερικανικό περιοδικό People.

«Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά», είπε η Βεργκάρα. «Δεν θέλω να πω "κακή" ή κάτι τέτοιο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη».

«Φέτος χώρισα, συμμετείχα στην απεργία του SAG που κράτησε τόσο καιρό. Έχω δει φίλους μου να αγωνίζονται -- κάποιοι έπρεπε να σταματήσουν τα παιδιά τους από τα σχολεία τους ή είχαν προβλήματα με τα στεγαστικά δάνειά τους, οπότε ήταν μια περίεργη, παράξενη χρονιά» πρόσθεσε.

Κι ενώ παραδέχεται ότι υπήρξαν πολλά εμπόδια τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική της ζωή, πιστεύει ότι την περιμένει ένα λαμπρό μέλλον. «Νομίζω ότι όλα τα πράγματα λύνονται, όλα θα πάνε καλά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την επόμενη χρονιά» είπε και πρόσθεσε ότι ανυπομονεί για την πρεμιέρα της νέας μίνι τηλεοπτικής σειράς «Griselda» στην οποία πρωταγωνιστεί. «Ξεκινάω την παγκόσμια περιοδεία Τύπου αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε είμαι έτοιμη γι αυτό. Θα είναι συναρπαστικό», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το 2024 θα είναι μια «νέα αρχή» για εκείνη, η ηθοποιός είπε στο People: «Το ελπίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως μια νέα αρχή στα 51. Δεν ξέρω αν είμαι πια φρέσκια, αλλά είμαι ενθουσιασμένη. Είμαι ενθουσιασμένη για την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά».

Πηγή: skai.gr

