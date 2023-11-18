Η Greenpeace κατηγόρησε την Kim Kardashian ότι χρησιμοποιεί την κλιματική κρίση ως «ατάκα» για να προωθήσει το σουτιέν με θηλές!

Η περιβαλλοντική οργάνωση επέκρινε τη διάσημη τηλεπερσόνα, αφού κυκλοφόρησε ένα βίντεο για να προωθήσει το νέο της εσώρουχο, το οποίο αποτελεί μέρος της σειράς ρούχων Swiss.

Στο διαφημιστικό βίντεο η Kim Kardashian λέει: «Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Οι πάγοι συρρικνώνονται. Δεν είμαι επιστήμονας, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του για να κάνει το καθήκον του. Γι' αυτό παρουσιάζω ένα ολοκαίνουργιο σουτιέν με ενσωματωμένη θηλή, ώστε όσο ζέστη κι αν κάνει, να δείχνετε πάντα κρύα».

Η Skims λέει ότι δωρίζει το 10% των εσόδων από τις πωλήσεις του σουτιέν στο «1% For The Planet», μια διεθνή οργάνωση της οποίας τα μέλη συνεισφέρουν τουλάχιστον το 1% των ετήσιων εσόδων τους σε περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Ωστόσο, το προϊόν «εκνεύρισε» την Greenpeace, η οποία κατηγόρησε την Kardashian ότι «γελοιοποιεί την κλιματική κρίση».

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η φιλανθρωπική οργάνωση δήλωσε ότι η ριάλιτι σταρ «υιοθετεί τη γλώσσα των ακτιβιστών για το κλίμα, προκειμένου να προωθήσει ένα πλαστικό προϊόν που παρασκευάζεται από πετροχημικά». Η οργάνωση υποστηρίζει, επίσης, ότι το προϊόν διατίθεται στην αγορά για να φαίνεται πιο φιλικό προς το περιβάλλον από ότι είναι στην πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

