Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

Κριός

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε ποιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Ταύρος

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Δίδυμοι

Έχετε διάφορες υποχρεώσεις και ένα βαρύ πρόγραμμα, αλλά το μόνο που πραγματική θέλετε είναι να χαλαρώσετε και να μείνετε σπίτι. Και μια μέρα χαλάρωσης δεν βλάπτει… Επενδύστε στον αυθορμητισμό σας και θα ξανανιώσετε. Υπάρχει η χαρά της ζωής, που θα πρέπει να ανακαλύψετε και πάλι…

Καρκίνος

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Λέων

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο.

Παρθένος

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Ζυγός

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους

Σκορπιός

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Τοξότης

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…

Αιγόκερως

Έχετε την εύνοια των συνεργατών σας ή κάποιου αγαπημένου προσώπου, που θα σας βοηθήσει να στηρίξετε τα σχέδια σας σε γερές βάσεις. Αισθηματικά, ευνοείται η σταθεροποίηση του δεσμού σας. Αφήστε τις σκληράδες και πλησιάστε τον σύντροφο σας. Άκρως συναισθηματική μέρα, ευνοούνται οι σχέσεις, ενώ υπάρχει αρμονία στον εργασιακό σας χώρο

Υδροχόος

Θα χρειαστείτε την υποστήριξη ή την συμπαράσταση ενός φιλικού σας προσώπου για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε αναλάβει. Κάποιος κακός χειρισμός του παρελθόντος σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, έρχεται στην επιφάνεια σήμερα και θα πρέπει να βάλετε τα πράγματα επί τάπητος με τον σύντροφό σας και να επιλύσετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.

Ιχθείς

Μια σημαντική νίκη θα καταγράψετε έναντι των αντιπάλων σας και θα αισθανθείτε μεγάλη ικανοποίηση. Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί η μάχη συνεχίζεται… Προσέξτε τα λόγια σας σήμερα, γιατί εύκολα μπορείτε να πληγώσετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας και να βλάψετε τις σχέσεις σας. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο διακοπής σχέσεων λόγω παρεξηγήσεων.

