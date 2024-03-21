Λογαριασμός
Megan Fox: Αποκάλυψε ότι είχε χωρίσει με τον Machine Gun Kelly – Κράτησε κλειστά τα χαρτιά της για τη σχέση τους

«Νομίζω ότι αυτό που έχω μάθει από τη σχέση αυτή είναι ότι δεν είναι για δημόσια κατανάλωση», ανέφερε η ηθοποιός 

Η Megan Fox

Μετά από μια ταραχώδη χρονιά, η πραγματική κατάσταση της σχέσης της Megan Fox με τον Machine Gun Kelly παρέμεινε ένα μυστήριο για τους θαυμαστές της.

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Call Her Daddy» επιβεβαίωσε ότι αυτή και ο MGK είχαν κάποια στιγμή τερματίσει τον αρραβώνα τους. 

Η 37χρονη Φοξ άρχισε να βγαίνει με τον ροκά το 2020, πριν αρραβωνιαστεί το 2022. Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, πυροδότησαν εικασίες περί χωρισμού πριν, τελικά, τα βρουν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

«Νιώθω ότι όλοι έχουν τέτοια γνώμη για τη σχέση σας. Αρραβωνιαστήκατε, μετά νομίζω ότι χωρίσατε, μετά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με εσάς. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με τον MGK;», τη ρώτησε ο Alex Cooper. 

Και η Megan Fox απάντησε: «Νομίζω ότι αυτό που έχω μάθει από τη σχέση αυτή είναι ότι δεν είναι για δημόσια κατανάλωση, οπότε νομίζω ότι δεν έχω να σχολιάσω την κατάσταση της σχέσης μας». 

Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για την ‘’αδελφή ψυχή’’ μου και θα υπάρχει πάντα μια σύνδεση μαζί του, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ποια θα είναι η ιδιότητά του, αλλά πάντα θα είμαι συνδεδεμένη μαζί του με κάποιο τρόπο. Πέρα από αυτό δεν είμαι πρόθυμη να πω κάτι παραπάνω». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Η Megan και ο MGK γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Midnight In The Switchgrass» το 2020 και άρχισαν να βγαίνουν εκείνη τη χρονιά. Το 2022 αρραβωνιάστηκαν και όταν ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στο Instagram, η Megan είπε ότι αυτή και ο MGK «ήπιαν ο ένας το αίμα του άλλου», για να γιορτάσουν την περίσταση.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Ωστόσο, μετά από, σχεδόν, ένα χρόνο, η Megan άφησε να εννοηθεί ότι είχε χωρίσει από τον MGK, καθώς μοιράστηκε μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram πριν διαγράψει εντελώς τον λογαριασμό της. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν να καίει ένα γράμμα σε μια φωτιά, μαζί με μια τσάντα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

