Μετά από μια ταραχώδη χρονιά, η πραγματική κατάσταση της σχέσης της Megan Fox με τον Machine Gun Kelly παρέμεινε ένα μυστήριο για τους θαυμαστές της.

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Call Her Daddy» επιβεβαίωσε ότι αυτή και ο MGK είχαν κάποια στιγμή τερματίσει τον αρραβώνα τους.

Megan Fox and Machine Gun Kelly have ENDED their engagement: Actress confirms pair are no longer set to wed but says 'I will always be connected to him somehow' https://t.co/YurxINjb67 pic.twitter.com/ecXwWjoo5o — Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2024

Η 37χρονη Φοξ άρχισε να βγαίνει με τον ροκά το 2020, πριν αρραβωνιαστεί το 2022. Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, πυροδότησαν εικασίες περί χωρισμού πριν, τελικά, τα βρουν.

«Νιώθω ότι όλοι έχουν τέτοια γνώμη για τη σχέση σας. Αρραβωνιαστήκατε, μετά νομίζω ότι χωρίσατε, μετά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με εσάς. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με τον MGK;», τη ρώτησε ο Alex Cooper.

Και η Megan Fox απάντησε: «Νομίζω ότι αυτό που έχω μάθει από τη σχέση αυτή είναι ότι δεν είναι για δημόσια κατανάλωση, οπότε νομίζω ότι δεν έχω να σχολιάσω την κατάσταση της σχέσης μας».

Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για την ‘’αδελφή ψυχή’’ μου και θα υπάρχει πάντα μια σύνδεση μαζί του, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ποια θα είναι η ιδιότητά του, αλλά πάντα θα είμαι συνδεδεμένη μαζί του με κάποιο τρόπο. Πέρα από αυτό δεν είμαι πρόθυμη να πω κάτι παραπάνω».

Η Megan και ο MGK γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Midnight In The Switchgrass» το 2020 και άρχισαν να βγαίνουν εκείνη τη χρονιά. Το 2022 αρραβωνιάστηκαν και όταν ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στο Instagram, η Megan είπε ότι αυτή και ο MGK «ήπιαν ο ένας το αίμα του άλλου», για να γιορτάσουν την περίσταση.

Ωστόσο, μετά από, σχεδόν, ένα χρόνο, η Megan άφησε να εννοηθεί ότι είχε χωρίσει από τον MGK, καθώς μοιράστηκε μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram πριν διαγράψει εντελώς τον λογαριασμό της. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν να καίει ένα γράμμα σε μια φωτιά, μαζί με μια τσάντα.

