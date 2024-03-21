Ή κάτω ή (ακόμα) πιο κάτω. Καρέκλες γραφείου σε σχήμα… φέρετρων εμπνεύστηκε σχεδιαστής με στόχο να αναπαυτούμε (εν ειρήνη;).



Το εξωτερικό σχέδιο της καρέκλας παίρνει τα σχεδιαστικά του στοιχεία από φέρετρα, ακολουθώντας τα σχήματα και τις γραμμές ενός τυπικού φέρετρου, ενώ το εσωτερικό φαίνεται να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, και είναι συζητήσιμο πόσο… αναπαυτικό είναι.





Ο «εγκέφαλος» πίσω από την καρέκλα-φέρετρο είναι ένας Βρετανός σχεδιαστής με το ψευδώνυμο «Chairbox», και το πραγματικό όνομα της έμπνευσής του είναι «The Last Shift Office Chair» (Καρέκλα Γραφείου της Τελευταίας Βάρδιας). Ο σχεδιαστής είπε ότι η έμπνευση πίσω από την καρέκλα γραφείου - φέρετρο ήρθε σε αυτόν όταν εκείνος βρισκόταν στο σαλόνι του φίλου του ξαπλωμένος στο πάτωμα με τα πόδια του στον καναπέ.

«Σκέφτηκα ότι αν πεθάνω σε αυτή τη στάση, ίσως χρειαστεί να με θάψουν έτσι. Θα ήταν τόσο άβολο να με βάλουν σε ένα φέρετρο. Μάλλον θα χρειάζονταν ένα ειδικό φέρετρο σε αυτή την περίπτωση. Το είπα στον φίλο μου και γελάσαμε, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες, επέστρεψα σε αυτήν την ιδέα και την εξερεύνησα λίγο περισσότερο. Αργότερα, έφτιαξα ένα τρισδιάστατο μοντέλο σε λογισμικό CAD και το δημοσίευσα στο διαδίκτυο», είπε ο Chairbox στο σάιτ designboom, ο οποίος εμπνεύστηκε από έργο του Ρενέ Μαγκρίτ.

Άραγε πρόκειται για έμμεσο μήνυμα του δημιουργού για το συνταξιοδοτικό; Θα πεθάνουμε δουλεύοντας; Πάντως το εσωτερικό έρχεται σε διάφορα χρώματα για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, μεταθανάτια ή μη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.