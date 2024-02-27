Επιφανειακά, μοιάζουν με γνήσιους θαυμαστές του Johnny Depp. Οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτοι με φωτογραφίες του αστέρα του Χόλιγουντ και τουιτάρουν έως και 20 φορές την ημέρα, επαινώντας τον ηθοποιό και κατακεραυνώνοντας την πρώην σύζυγό του, Amber Heard.

«Η Άμπερ είναι κακοποιός και ψεύτρα», ισχυρίζεται ένας από αυτούς. «Είναι προδότρια». Ένας άλλος γράφει: «Η Amber είναι η πιο αηδιαστική γυναίκα που έχω δει ποτέ: Ο Johnny είναι αθώος. . είναι ένας θρύλος».

Μόνο που αυτοί οι λογαριασμοί δεν ανήκουν, όπως γράφει η «Daily Mail», σε «γνήσιους» θαυμαστές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ελέγχονται από «πληρωμένα τρολ», με διασυνδέσεις με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

Το 2022, ο 60χρονος Τζόνι Ντεπ κέρδισε μια υπόθεση δυσφήμισης εναντίον της 37χρονης Χερντ, αφού οι ένορκοι των ΗΠΑ έκριναν ότι είχε επινοήσει ισχυρισμούς για ενδοοικογενειακή κακοποίηση εναντίον του. Η νίκη του Ντεπ ήταν μια εντυπωσιακή επιστροφή για τον ηθοποιό.

Δύο χρόνια νωρίτερα, δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είχε καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα, με δικαστή που έκρινε ότι ο Ντεπ είχε κακοποιήσει τη Χερντ σε 12 περιπτώσεις.

Πριν από τη δίκη στις ΗΠΑ, χιλιάδες λογαριασμοί υπέρ του Ντεπ δημιουργήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα της Heard υποψιάστηκε ότι κάποιος είχε χρησιμοποιήσει «bots», αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το αποδείξει.

Μήπως τελικά είχαν δίκιο; Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει το podcast «Who Trolled Amber?». «Βρήκαμε αποδείξεις ότι, κατά την προετοιμασία της δίκης, πάνω από το 50% όλων των tweets που επέκριναν την Amber Heard ήταν "μη αυθεντικά".

Αυτό σημαίνει ότι προέρχονταν είτε από «bots», δηλαδή αυτοματοποιημένους λογαριασμούς που μπορούν να στέλνουν χιλιάδες μηνύματα την ημέρα, είτε από «πληρωμένα τρολ». Εξετάσαμε περισσότερα από ένα εκατ. tweets, η πρώτη μεγάλης κλίμακας ανάλυση του είδους της. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα bots και τα trolls έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη στροφή της κοινής γνώμης - σίγουρα στο διαδίκτυο - κατά της ηθοποιού», σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η Σαουδική Αραβία έχει μακρά ιστορία στη χρήση «bots» και «trolls» για την προώθηση των ηγετών της και την υποτίμηση των αντιπάλων της. Το καθεστώς διέθετε ακόμη και ειδικό «διευθυντήριο» στο Ριάντ, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονταν 3.000 δολάρια τον μήνα!

