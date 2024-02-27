Λογαριασμός
Jennifer Aniston: Με αυτές τις 3 ασκήσεις «έχτισε» κορμί – Δείτε video για να πάρετε ιδέες…

Η πρωταγωνίστρια του «Murder Mystery» έγραψε στην ανάρτησή της: «Αν έχεις μια από αυτές τις Δευτέρες, σε νιώθω…»

Jennifer Aniston

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε τις τρεις ασκήσεις που τη βοηθούν να παραμένει γυμνασμένη και σε φόρμα. Η 55χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram την πρωινή της ρουτίνα προπόνησης.

Το βίντεο δείχνει την Άνιστον να κάνει διάφορες ασκήσεις, όπως καθίσματα, μονόζυγο και κάμψεις, μεταξύ άλλων. Η ηθοποιός φαίνεται ότι πιέζεται από την αυστηρή προπόνηση, γι’ αυτό και λίγο μετά καταρρέει σε ένα μαύρο στρώμα. 

«Θεέ μου... Ξέρετε εκείνες τις μέρες που δεν θέλετε να το κάνετε; Απλά πρέπει να το κάνεις», λέει ενώ είναι μπρούμυτα στο πάτωμα.

Η πρωταγωνίστρια του «Murder Mystery», η οποία φορούσε ένα ροζ αθλητικό σουτιέν, μαύρο μπλουζάκι και γκρι κολάν, έγραψε στην ανάρτησή της: «Αν έχεις μια από αυτές τις Δευτέρες, σε νιώθω…».  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σταρ των «Friends» φροντίζει πολύ τον εαυτό της, γι' αυτό και διατηρεί την αβίαστα κομψή και σέξι εμφάνισή της. Η Τζένιφερ έχει αποκαλύψει ότι η λαμπερή επιδερμίδα της οφείλεται σε έναν συνδυασμό νερού και άφθονου ύπνου, ενώ χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προϊόντα περιποίησης. Η διάσημη ηθοποιός παίρνει επίσης συμπληρώματα κολλαγόνου. 

Όσον αφορά στην καλλίγραμμη σιλουέτα της, η ίδια καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να παραμένει τόσο γυμνασμένη και περιποιημένη. «Πίνω πολύ νερό, γυμνάζομαι, προσπαθώ να τρώω φρέσκες τροφές και να κοιμάμαι νωρίς», είχε πει σε συνέντευξή της η ηθοποιός. 

