Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε τις τρεις ασκήσεις που τη βοηθούν να παραμένει γυμνασμένη και σε φόρμα. Η 55χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram την πρωινή της ρουτίνα προπόνησης.

Το βίντεο δείχνει την Άνιστον να κάνει διάφορες ασκήσεις, όπως καθίσματα, μονόζυγο και κάμψεις, μεταξύ άλλων. Η ηθοποιός φαίνεται ότι πιέζεται από την αυστηρή προπόνηση, γι’ αυτό και λίγο μετά καταρρέει σε ένα μαύρο στρώμα.

«Θεέ μου... Ξέρετε εκείνες τις μέρες που δεν θέλετε να το κάνετε; Απλά πρέπει να το κάνεις», λέει ενώ είναι μπρούμυτα στο πάτωμα.

Η πρωταγωνίστρια του «Murder Mystery», η οποία φορούσε ένα ροζ αθλητικό σουτιέν, μαύρο μπλουζάκι και γκρι κολάν, έγραψε στην ανάρτησή της: «Αν έχεις μια από αυτές τις Δευτέρες, σε νιώθω…».

Jennifer Aniston does these three exercises to stay toned and healthy https://t.co/7sjNGnTlFt pic.twitter.com/xlXcpTgEv1 — Page Six (@PageSix) February 26, 2024

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σταρ των «Friends» φροντίζει πολύ τον εαυτό της, γι' αυτό και διατηρεί την αβίαστα κομψή και σέξι εμφάνισή της. Η Τζένιφερ έχει αποκαλύψει ότι η λαμπερή επιδερμίδα της οφείλεται σε έναν συνδυασμό νερού και άφθονου ύπνου, ενώ χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προϊόντα περιποίησης. Η διάσημη ηθοποιός παίρνει επίσης συμπληρώματα κολλαγόνου.

Όσον αφορά στην καλλίγραμμη σιλουέτα της, η ίδια καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να παραμένει τόσο γυμνασμένη και περιποιημένη. «Πίνω πολύ νερό, γυμνάζομαι, προσπαθώ να τρώω φρέσκες τροφές και να κοιμάμαι νωρίς», είχε πει σε συνέντευξή της η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

