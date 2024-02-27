Jennifer Lopez-Ben Affleck: Πώς έγιναν η μεγαλύτερη «ερωτική ιστορία» που ειπώθηκε ποτέ…

Η Τζένιφερ Λόπεζ συνέχισε την αποστολή της να καταγράψει την ιστορία αγάπης της με τον Μπεν Άφλεκ, δίνοντας στη δημοσιότητα το τρίτο μέρος του αφιερώματος στον σύζυγό της. Τη Δευτέρα, το νέο της ντοκιμαντέρ, «The Greatest Love Story Never Told», κυκλοφόρησε στο Amazon Prime, σε συνέχεια του «This Is Me... Now: A Love Story».

Η ερωτική ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2002, όταν έβγαιναν ραντεβού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Jersey Girl». Αρραβωνιάστηκαν τον επόμενο χρόνο, αλλά χώρισαν το 2004. Ωστόσο, ήταν γραφτό για το ζευγάρι, γνωστό ως «Bennifer», να είναι και πάλι μαζί και μάλιστα να «ενωθούν» με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Στο νέο ντοκιμαντέρ οι δυο τους περιγράφουν λεπτομερώς τα σκαμπανεβάσματα του ειδυλλίου τους, με τον Άφλεκ να αποκαλύπτει ότι αρχικά ζήτησε από τη σύζυγό του να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της συμφιλίωσής τους, δύο δεκαετίες μετά τον πρώτο τους αρραβώνα, ο 51χρονος νικητής των δύο Όσκαρ παραδέχτηκε ότι δεν τον ενδιέφερε καθόλου να γίνει μέλος των λογαριασμών της 54χρονης συζύγου του στα social media.

«Όταν τα ξαναβρήκαμε, είπα: ‘’Ακούστε, ένα από τα πράγματα που δεν θέλω είναι μια σχέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωση’’», θυμήθηκε ο ηθοποιός. «Τότε κατά κάποιο τρόπο συνειδητοποίησα ότι δεν είναι δίκαιο να ζητάω κάτι τέτοιο. Είναι κάπως σαν να πρόκειται να παντρευτείς έναν καπετάνιο πλοίου και να λες, "Λοιπόν, δεν μου αρέσει το νερό"».

Και συνέχισε: «Είμαστε απλώς δύο άνθρωποι με διαφορετικές προσεγγίσεις, που προσπαθούν να μάθουν να συμβιβάζονται».

Τελικά, η Τζένιφερ Λόπεζ σεβάστηκε τις επιθυμίες του. Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, η μητέρα δύο παιδιών αναγνώρισε τη δυσφορία του συζύγου της να «βομβαρδίζεται» καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης για τη σχέση τους.

«Δεν νομίζω ότι ο Μπεν αισθάνεται πολύ άνετα με εμένα να κάνω όλα αυτά», είπε. «Αλλά με αγαπάει, ξέρει ότι είμαι καλλιτέχνιδα και θα με υποστηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί».

How Jennifer Lopez and Ben Affleck became 'The Greatest Love Story Never Told'... by constantly talking about their relationship: How couple came to be in their own words as they release new doc about their romance https://t.co/QzdRWj3aCv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 27, 2024

Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε δάκρυα καθώς εξομολογήθηκε ότι αυτό που ο σύζυγός της την έκανε να δει στον εαυτό της ήταν «συγκινητικό». «Αυτό που είδε σε μένα και αυτό που με έκανε να πιστέψω για τον εαυτό μου, προέρχεται μόνο από την αγάπη. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να με κάνει να το δω αυτό για τον εαυτό μου. Είναι πολύ συγκινητικό. Επειδή δεν πίστευα πολλά για τον εαυτό μου και έτσι ο κόσμος δεν πίστευε πολλά για μένα. Αυτό ήταν το ίδιο. Δεν έχασα ποτέ την αγάπη μου για αυτόν τον άνθρωπο».

Ο Μπεν Άφλεκ αναφέρθηκε, επίσης, στο ντοκιμαντέρ στα προβλήματά του με το αλκοόλ, συγκρίνοντας τον αγώνα του με την «ανάγκη της γυναίκας του για αγάπη». «Αυτό που ανακαλύπτεις, όπως και με το αλκοόλ, είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό αλκοόλ σε όλες τις κάβες του κόσμου για να γεμίσεις αυτό το πράγμα, το κενό μέσα σου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

