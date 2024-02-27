Sean Combs: Παραγωγός τον κατηγορεί ότι τον ανάγκαζε να κάνει σεξ με ιερόδουλες

Ένας μουσικός παραγωγός κατηγόρησε τον Sean «Diddy» Combs ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά και τον ανάγκασε να κάνει σεξ με ιερόδουλες. Η αγωγή κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, ο μουσικός παραγωγός αναφέρει ότι αναγκάστηκε να εργάζεται σε ένα μπάνιο, ενώ ο Combs έκανε ντους και περιφερόταν γυμνός.

Ο δικηγόρος του Combs, Shawn Holley, χαρακτήρισε τα γεγονότα που περιγράφονται στην αγωγή «καθαρή φαντασία», όπως γράφει το «Sky News». «Έχουμε συντριπτικές, αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι οι ισχυρισμοί του είναι ψέματα», δήλωσε. «Θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς στο δικαστήριο».

Producer accuses Sean 'Diddy' Combs of forcing him to have sex with prostitutes https://t.co/Ha7OpmB1cU — Sky News (@SkyNews) February 27, 2024

Στην αγωγή, ο παραγωγός ισχυρίζεται ότι ο Combs τον ανάγκασε να προσκαλέσει ιερόδουλες και ότι τον πίεσε να κοιμηθεί μαζί τους. Περιγράφει, επίσης, μια φορά που ο παραγωγός υποψιάστηκε ότι τον είχαν ναρκώσει, αφού ξύπνησε σε ένα κρεβάτι παρέα με ιερόδουλες.

Πρόκειται για μία από τις πολλές αγωγές σεξουαλικής επίθεσης που έχουν κατατεθεί εναντίον του Combs τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής από την τραγουδίστρια R&B, Cassie, που διευθετήθηκε πέρυσι. Επίσης, άλλη γυναίκα ισχυρίζεται ότι τη βίασε πριν από δύο δεκαετίες, όταν ήταν 17 ετών. Ο Combs έχει αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς.

Πηγή: skai.gr

