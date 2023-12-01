Η Τζένιφερ Λόπεζ αγκαλιάζει την ομορφιά που έρχεται με την ηλικία. Στο τεύχος «Women in Hollywood», η 54χρονη καλλιτέχνιδα τοποθετήθηκε για το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι ρόλοι για τις γυναίκες ηθοποιούς, μεγαλύτερης ηλικίας.

«Οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι γυναίκες γίνονται πιο σέξι όσο μεγαλώνουν. Γίνονται πιο μορφωμένες και πιο πλούσιες σε χαρακτήρα», ανέφερε. «Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και ελκυστικά, και όχι μόνο σωματικά, αλλά και εσωτερικά. Η ομορφιά που αποκτάς καθώς μεγαλώνεις, η σοφία που αποκτάς…».

Jennifer Lopez Says Women Get Sexier as They Get Older: 'Boundaries Don’t Exist for Me' https://t.co/z3X3vVJuHp — People (@people) December 1, 2023

Η ηθοποιός του «Maid in Manhattan» δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τα πρότυπα στο Χόλιγουντ να αλλάζουν, κάνοντας τις γυναίκες να αισθάνονται πολύτιμες, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες μπορεί να είναι. «Αυτό έχει αλλάξει πολύ και νομίζω ότι είναι σωστό», πρόσθεσε.

«Όσο μεγαλώνεις και έχεις περισσότερη εμπειρία, γίνεσαι πιο πλούσιος άνθρωπος και έχεις περισσότερα να προσφέρεις. Η ιδέα του, ‘’Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά πολύτιμο στο να παρακολουθείς μια γυναίκα άνω των 30’’, είναι τόσο γελοία. Απλώς με κάνει να γελάω», εξήγησε.

Η Λόπεζ σημείωσε ότι οι βασικές της αξίες τη δίδασκαν πάντα να συνεχίζει. Και είναι αυτή, η ίδια νοοτροπία που την ωθεί να προχωρήσει στην καριέρα της.

«Βλέπω τον εαυτό μου να δουλεύει, όσο θέλει… Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ηλικία. Μπορεί να είναι 70, μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι 90, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει για μένα αν το θέλω και θέλω να το δημιουργήσω», τόνισε η Λόπεζ.

«Αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία που είχα: Να μην αφήσω ποτέ κανέναν να με βάλει σε ένα ‘’κουτί’’, εξαιτίας του πού γεννήθηκα, από πού είμαι, τι ηλικία έχω, οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά τα όρια δεν υπάρχουν για μένα».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ της, η Λόπεζ είπε ότι είναι ανοιχτή στο να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. «Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Και το αν θα σκηνοθετήσω τη δική μου ταινία, κάποια στιγμή, είναι μια πιθανότητα».

Η Λόπεζ ετοιμάζεται επίσης να κάνει τη μεγάλη της επιστροφή και σε έναν άλλο τομέα, την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Το project θα συνοδεύεται από το ντοκιμαντέρ «This Is Me...Now: The Film». Το επερχόμενο single της, «Can't Get Enough», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

