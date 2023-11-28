Η σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ μετά από σχεδόν μια δεκαετία!

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του ένατου άλμπουμ της, με τίτλο «This Is Me... Now», καθώς και μια ταινία που έφτιαξε μαζί με τον σύζυγό της, Ben Affleck.

Το άλμπουμ είναι η συνέχεια του «This Is Me...Then» που κυκλοφόρησε πριν από 21 χρόνια, εμπνευσμένο από τον Αφλεκ. Μία πρώτη γεύση θα πάρουν οι θαυμαστές της στις 10 Ιανουαρίου με το τραγούδι «Can't Get Enough».

Ένα μικρό teaser δόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο με τη σταρ να αναφέρει στο τέλος του κλιπ: «Αυτή η μουσική εμπειρία είναι μια εκδήλωση μέσω της μουσικής, της ταινίας, της πραγματικότητας, του ταξιδιού μιας ζωής στην αναζήτηση της αλήθειας για την αγάπη».

Λίγες ώρες αργότερα μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram που έδειχνε την ίδια να βρίσκεται σε ένα σαλόνι με ένα εντυπωσιακό τζάκι αναμμένο όπου πετά το γράμμα που είχε στα χέρια της με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου του 2002 και υπογραφή με το γράμμα «B».

«Όταν ήμουν μικρή και κάποιος με ρωτούσε τι θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, η απάντησή μου ήταν πάντα...ερωτευμένη», λέει η σταρ στο κλιπ.

Το «This Is Me... Now: The Film», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime, παρουσιάζει «την αλήθεια πίσω από τα πρωτοσέλιδα γύρω από την προσωπική ζωή της Λόπεζ», όπως αναφέρει το δελτίο τύπου. Ο Ντέιβ Μέγιερς υπογράφει τη σκηνοθεσία σε σενάριο των Άφλεκ και Ματ Γουόλτον.

