Beyonce: Η ταινία «Renaissance» δείχνει ένα επίπεδο τελειομανίας για την καλλιτέχνιδα

«Δεν έχω τίποτα να αποδείξω σε κανέναν αυτή τη στιγμή», δηλώνει η Beyonce στο νέο ντοκιμαντέρ της περιοδείας της, «Renaissance». Καταγράφοντας την περιοδεία της που «σπάει» ρεκόρ το 2023, η ταινία αυτή προσφέρει μια εσωτερική ματιά (σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή της Beyonce) σε όλη αυτή την υπερπαραγωγή. Επειδή η Beyonce δεν δίνει απλώς ένα σόου.

Κατηγορήθηκε για την αιφνίδια αύξηση του πληθωρισμού στη Σουηδία τον Ιούνιο. Σε συνδυασμό με την εξίσου κυρίαρχη δύναμη της περιοδείας «Eras Tour» της Taylor Swift, οι συναυλίες της «Αναγέννησης» έστειλαν την οικονομία των ΗΠΑ να βγει προσωρινά από την πανδημική της ύφεση. Περίπου 2,7 εκατ. θεατές παρακολούθησαν τη «Renaissance» -σε διάρκεια 5 μηνών- ενώ η περιοδεία εκτιμάται ότι απέφερε έσοδα κοντά στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Στη λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στο Λονδίνο, το «παρών» έδωσαν πολλοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων, και η Taylor Swift.

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε, σας ευχαριστώ που ντυθήκατε καλά», ανέφερε η διάσημη τραγουδίστρια, προσθέτοντας: «Μη διστάσετε να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να κλάψετε... Σας ευχαριστώ».

Για όποιον αμφιβάλλει για την αναγκαιότητα μιας ταινίας-συναυλίας, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει γνώμη… Είναι μια σπάνια και αξιοσημείωτη ματιά στην συγκλονιστική, τύπου Spielberg, παραγωγή που χρειάζεται για να διοργανωθεί ένα σόου όπως το «Renaissance».

«Όταν εμφανίζομαι, δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ελεύθερη», λέει η ίδια στην ταινία της. «Ο στόχος αυτής της περιοδείας είναι να δημιουργήσω ένα μέρος όπου όλοι είναι ελεύθεροι και κανείς δεν κρίνεται».

Ανεξάρτητα από αυτό, είναι αδύνατο να αρνηθεί κανείς ότι η Beyonce έχει αξιοποιήσει ένα επίπεδο τελειομανίας που σπάνια βλέπουμε σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Από την εποχή του Prince, κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο στο live show του.

