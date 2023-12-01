Το 28χρονο μοντέλο, Kendall Jenner, χάρισε στους θαυμαστές της ένα throwback βίντεο, που αρχικά δημοσίευσε τον Φεβρουάριο, αλλά επανεμφανίστηκε στο story της. Η ίδια μοιράστηκε, επίσης, μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες πόζαρε με μπικίνι.

Η Kendall ακολούθησε πρόσφατα τα βήματα των αδελφών της, Kim και Kylie, καθώς εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Forbes». Το μοντέλο αναγνωρίστηκε για τον ρόλο της ως «επιχειρηματίας», καθώς είναι η ιδρύτρια της 818 Tequila, η οποία έχει μια ιστορία επιτυχίας από την έναρξη λειτουργίας της πριν από δύο χρόνια.

Μέχρι στιγμής η Kendall είναι το τρίτο μέλος της οικογένειας Kardashian, που καταφέρνει να «προσγειωθεί» στο διάσημο εξώφυλλο του περιοδικού. Η Kim Kardashian κοσμούσε το πρωτοσέλιδό του το 2016. Η Kylie Jenner το έκανε το 2018, επειδή έβγαλε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την Kylie Cosmetics, αν και αργότερα αμφισβητήθηκε ότι είναι δισεκατομμυριούχος. Μάλιστα, το περιοδικό ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε… Βέβαια, μια διάσημη δεν χρειάζεται να είναι δισεκατομμυριούχος για να βρεθεί στο εξώφυλλο του «Forbes», αλλά αρκεί να δείξει ότι έχει γνώσεις στον τομέα των επιχειρήσεων.

Η Kendall - η οποία, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, αξίζει 60 εκατ. δολάρια - ταιριάζει στο προφίλ του περιοδικού, καθώς το «818» έχει «απογειωθεί» διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.