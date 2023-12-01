Η Ναόμι Κάμπελ ήταν απίστευτη καθώς έκανε την πέμπτη της εμφάνιση στο εμβληματικό ημερολόγιο της Pirelli για το τεύχος του 2024. Το 53χρονο μοντέλο ενσάρκωσε το θέμα του εικαστικού καλλιτέχνη, Prince Gyasi.

Prince Gyasi becomes Pirelli calendar’s first black photographer https://t.co/odeLwzZwAJ November 30, 2023

Η φωτογράφιση έλαβε χώρα τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Γκάνα, που είναι και η γενέτειρα του φωτογράφου, επικεντρώνεται στο θέμα του ημερολογίου που εστιάζει στη «διαχρονικότητα» (Timeless).

Η Ναόμι Κάμπελ έκανε μια τολμηρή εμφάνιση καθώς έμεινε χωρίς σουτιέν, με ένα βαθύ καφέ μίνι φόρεμα και πόζαρε πάνω σε ένα ρολόι που έλιωνε. Μάλιστα, η «βασίλισσα της πασαρέλας» κρατούσε ένα κλειδί στο χέρι της.

"We are not born timeless. We become timeless. So let us mark the passage of our own time by those who defy it."

Introducing 2024 #PirelliCalendar by @PrinceGyasi Stay tuned 🤩📸 pic.twitter.com/0szBOumgpu — Pirelli (@Pirelli) September 7, 2023

Το διάσημο μοντέλο έχει εμφανιστεί τόσο το 1987, το 1995, το 2005 και το 2018, μαζί με πλήθος άλλων σταρ. Προκάλεσε συζήτηση στην εμφάνισή της το 1987, καθώς ήταν μόλις 16 ετών και βγήκε τόπλες στη φωτογράφιση.

Η Naomi πρωταγωνίστησε στο επετειακό ημερολόγιο για τα 50 χρόνια μαζί με τον Idris Elba, την ηθοποιό του «Black Panther», Angela Bassett, τη συγγραφέα Margot Lee Shetterly και την ποιήτρια Amanda Gorman. Επίσης, στο ημερολόγιο εμφανίζονται ο βασιλιάς Otumfuo Osei Tutu II, η ηθοποιός Tiwa Savage, ο επιχειρηματίας, πρώην ποδοσφαιριστής, Marcel Desailly, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Teyana Taylor κ.ά.

Το ημερολόγιο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1964. Μετά από 10 χρόνια διακοπής της εκτύπωσης λόγω οικονομικών προβλημάτων, η Pirelli επέστρεψε με πάταγο το 1984, πιο σέξι από κάθε άλλη φορά…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.