Naomi Campbell: Εντυπωσιάζει στη φωτογράφισή της για το εμβληματικό ημερολόγιο της Pirelli (video-φωτό)

H Naomi Campbell

Η Ναόμι Κάμπελ ήταν απίστευτη καθώς έκανε την πέμπτη της εμφάνιση στο εμβληματικό ημερολόγιο της Pirelli για το τεύχος του 2024. Το 53χρονο μοντέλο ενσάρκωσε το θέμα του εικαστικού καλλιτέχνη, Prince Gyasi.

Η φωτογράφιση έλαβε χώρα τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Γκάνα, που είναι και η γενέτειρα του φωτογράφου, επικεντρώνεται στο θέμα του ημερολογίου που εστιάζει στη «διαχρονικότητα» (Timeless).

Ημερολόγιο

Η Ναόμι Κάμπελ έκανε μια τολμηρή εμφάνιση καθώς έμεινε χωρίς σουτιέν, με ένα βαθύ καφέ μίνι φόρεμα και πόζαρε πάνω σε ένα ρολόι που έλιωνε. Μάλιστα, η «βασίλισσα της πασαρέλας» κρατούσε ένα κλειδί στο χέρι της. 

Το διάσημο μοντέλο έχει εμφανιστεί τόσο το 1987, το 1995, το 2005 και το 2018, μαζί με πλήθος άλλων σταρ. Προκάλεσε συζήτηση στην εμφάνισή της το 1987, καθώς ήταν μόλις 16 ετών και βγήκε τόπλες στη φωτογράφιση.

Ημερολόγιο

Η Naomi πρωταγωνίστησε στο επετειακό ημερολόγιο για τα 50 χρόνια μαζί με τον Idris Elba, την ηθοποιό του «Black Panther», Angela Bassett, τη συγγραφέα Margot Lee Shetterly και την ποιήτρια Amanda Gorman. Επίσης, στο ημερολόγιο εμφανίζονται ο βασιλιάς Otumfuo Osei Tutu II, η ηθοποιός Tiwa Savage, ο επιχειρηματίας, πρώην ποδοσφαιριστής, Marcel Desailly, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Teyana Taylor κ.ά. 

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1964. Μετά από 10 χρόνια διακοπής της εκτύπωσης λόγω οικονομικών προβλημάτων, η Pirelli επέστρεψε με πάταγο το 1984, πιο σέξι από κάθε άλλη φορά… 

Ημερολόγιο

