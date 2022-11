Jennifer Lopez-Ben Affleck: Ο χωρισμός μας ήταν σαν θάνατος – Είναι ο έρωτας της ζωής μου

Η Λόπεζ έδωσε συνέντευξη και μίλησε για το τι συνέβη πριν από 20 χρόνια με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η ακύρωση του αρραβώνα της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν η μεγαλύτερη στενοχώρια της ζωής της. Η διάσημη τραγουδίστρια είπε ότι οι δυο τους είχαν τα σκαμπανεβάσματά τους και η ιστορία του έρωτά τους είναι γεμάτη λάθη, αλλά τώρα πια το παραμύθι τους έγινε πραγματικότητα.

Η Λόπεζ έδωσε συνέντευξη στο Apple Music 1 και μίλησε στον παρουσιαστή Zane Lowe για το τι συνέβη πριν από 20 χρόνια, όταν έληξαν τον αρραβώνα τους το 2004 με τον Μπεν Άφλεκ.

«Ήταν τόσο οδυνηρό μετά τον χωρισμό μας. Μόλις ακυρώσαμε εκείνο τον γάμο πριν από 20 χρόνια. Ειλικρινά, ένιωσα ότι θα πέθαινα».

Και συνέχισε: «Ήμουν σε μια φάση αναζήτησης για τα επόμενα 18 χρόνια, όπου δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Αλλά τώρα, 20 χρόνια μετά, έχει αίσιο τέλος».

Μετά από 20 χρόνια ξαναβρήκαν ο ένας τον άλλον, ωστόσο πολλά πράγματα συνέβησαν από τότε μέχρι σήμερα και γι' αυτό ακριβώς η Λόπεζ θα τραγουδήσει στη συνέχεια του άλμπουμ της «This is me... then», που θα ονομάζεται «This is me... Now».

«Ξαναβρέθηκα με τον έρωτα της ζωής μου και αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μαζί για πάντα», συνέχισε εξηγώντας: «Όλο το μήνυμα του άλμπουμ είναι: "Αυτή η αγάπη υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη"».

Ο Μπεν Άφλεκ εμπνέει την JLo να δημιουργήσει, αφού κυκλοφόρησε το «This Is Me ... Then» όταν αρραβωνιάστηκαν για πρώτη φορά και τώρα κυκλοφορεί το άλμπουμ, αφού παντρεύτηκαν 20 χρόνια μετά.

«Τώρα νομίζω ότι το μήνυμα του άλμπουμ είναι ότι αν έχετε, όπως εγώ κατά καιρούς, χάσει την ελπίδα, σχεδόν τα παρατήσει, μην το κάνετε», συνέχισε η τραγουδίστρια. «Η αληθινή αγάπη υπάρχει και κάποια πράγματα διαρκούν για πάντα και αυτό είναι αληθινό. Θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

