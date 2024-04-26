Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχασε με 3-0 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς πίσω 4 αγωνιστικές πριν το τέλος. Η ήττα αυτή προκάλεσε μία αυτοκριτική στο Κορωπί αναφορικά με την συνολική εικόνα της ομάδας στο αθηναϊκό ντέρμπι, οι πράσινοι ήταν αρκετά κατώτεροι των περιστάσεων και έτσι ο Φατίχ Τερίμ αποφάσισε να κάνει μία συζήτηση με τους παίκτες του.

