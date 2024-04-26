Γειτονιές στο πιάτο στον ΣΚΑΪ: Ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη

Το αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο 27 Απριλίου από τις «Γειτονιές στο πιάτο» στον Σκάι και τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, σε ένα επεισόδιο γεμάτο γεύσεις, αρώματα και χρώματα.

Η πρώτη στάση γίνεται στο «Χαρούπι», έναν όμορφο και ζεστό χώρο που προσφέρει δημιουργική κρητική κουζίνα και έχει γίνει από τα αγαπημένα σημεία της πόλης τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Artima» η οποία ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την εισαγωγή και το εμπόριο τροφίμων αλλά και την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων.

Η συνέχεια έχει casual dining στο «Koru» στη γειτονιά των Αγίων Αποστόλων, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την ομώνυμη εκκλησία.

Ένα μαγαζί ανοιχτό όλες τις ώρες της ημέρας με πολλές επιλογές. Σύντομα μάλιστα πρόκειται να αποκτήσει λίγο πιο δίπλα το μικρό του αδελφάκι, ένα τσιπουράδικο το «Ζέμεν».

Η περιήγηση ολοκληρώνεται με μία στάση στον «Ιορδάνη» ένα πολύ παλιό ουζερί που άνοιξε το 1979 στην Πολίχνη. Τα πρώτα χρόνια σέρβιρε τα «βασικά»: μικρά ψαράκια στο τηγάνι, σαγανάκι και ψητή μελιτζάνα. Φτάνοντας όμως στο σήμερα είναι πλέον ένα από τα πιο γνωστά ψαρομάγαζα της πόλης.

Η επιστροφή στο στούντιο της Αθήνας φέρνει δύο συναρπαστικές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο μελιτζάνες γιαχνί με πατάτες και πασχαλινά κουλουράκια!

Πηγή: skai.gr

