Ένα 9χρονο αγοράκι κέρδισε το πρώτο βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μίμησης των κραυγών των γλάρων, στο Βέλγιο.

Ο μικρός Κούπερ Γουάλας (Cooper Wallace) από το Derbyshire της Αγγλίας ανέβηκε στη σκηνή ντυμένος γλάρος και εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους με την απόλυτη μίμηση της φωνής των πτηνών.

A 9-year-old boy won the European championship in imitating the cry of seagulls in Belgium



The boy's love affair with seagulls began after an incident when the bird bit him while trying to take away a sandwich on the beach. pic.twitter.com/I8f5ENQmrd — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2024

Σύμφωνα με τον Jan Seys, θαλάσσιο βιολόγο και πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, ο μικρούλης Κούπερ «κατάφερε να συμπεριλάβει πολλούς τύπους κραυγής στην απόδοσή του και καθένας από αυτούς έμοιαζε με πραγματικό κάλεσμα γλάρου με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο».

«Δώσαμε προσοχή στη χροιά, στο ρυθμό καθώς και στην παραλλαγή», είπε, προσθέτοντας ότι τα πουλιά έχουν ένα «ρεπερτόριο ήχων» για διαφορετικές περιστάσεις.

🇬🇧 9-year-old Cooper Wallace, aka Seagull Boy from England, takes top spot in European screeching contest 😂.pic.twitter.com/Mca7iZ255w — Total Randomness (@Totalrandome) April 24, 2024

Η αγάπη του Κούπερ με τους γλάρους ξεκίνησε όταν ένα πουλί τον δάγκωσε προσπαθώντας να του πάρει ένα σάντουιτς στην παραλία. Έκτοτε, τους λατρεύει αλλά «προτιμά να τρώει το κολατσιό του κάτω από την ομπρέλα».

Πηγή: skai.gr

