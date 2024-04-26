Λογαριασμός
Το αγόρι που αγαπά τους γλάρους: 9χρονος κέρδισε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό μίμησης φωνής - Βίντεο

Ο μικρούλης Κούπερ αγάπησε τους γλάρους, όταν ένα πουλί τον δάγκωσε προσπαθώντας να του πάρει ένα σάντουιτς στην παραλία

glaros

Ένα 9χρονο αγοράκι κέρδισε το πρώτο βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μίμησης των κραυγών των γλάρων, στο Βέλγιο. 

Ο μικρός Κούπερ Γουάλας (Cooper Wallace) από το Derbyshire της Αγγλίας ανέβηκε στη σκηνή ντυμένος γλάρος και εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους με την απόλυτη μίμηση της φωνής των πτηνών. 

Σύμφωνα με τον Jan Seys, θαλάσσιο βιολόγο και πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, ο μικρούλης Κούπερ «κατάφερε να συμπεριλάβει πολλούς τύπους κραυγής στην απόδοσή του και καθένας από αυτούς έμοιαζε με πραγματικό κάλεσμα γλάρου με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο».

«Δώσαμε προσοχή στη χροιά, στο ρυθμό καθώς και στην παραλλαγή», είπε, προσθέτοντας ότι τα πουλιά έχουν ένα «ρεπερτόριο ήχων» για διαφορετικές περιστάσεις.

Η αγάπη  του Κούπερ με τους γλάρους ξεκίνησε όταν ένα πουλί τον δάγκωσε προσπαθώντας να του πάρει ένα σάντουιτς στην παραλία. Έκτοτε, τους  λατρεύει αλλά «προτιμά να τρώει το κολατσιό του κάτω από την ομπρέλα». 

