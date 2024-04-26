Happy Traveller στον ΣΚΑΪ: Tαξίδι στα Διαπόντια Νησιά - Δείτε το τρέιλερ

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας ξεκινά το Happy Traveller το Σάββατο 27 Απριλίου. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επισκέπτονται τα Διαπόντια Νησιά, ένα σύμπλεγμα νησιών βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Οι Οθωνοί, η Ερείκουσα και το Μαθράκι είναι τα μεγαλύτερα και κατοικημένα νησιά σ’ αυτό το σύμπλεγμα και οι ταξιδιώτες ξεκινούν να τα εξερευνήσουν.

Δείτε το trailer:



Στο πρώτο επεισόδιο, κάνουν μία στάση στο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα και από εκεί παίρνουν το πλοίο για την Ερείκουσα, το δεύτερο μεγαλύτερο από τα Διαπόντια νησιά και βορειότερο σημείο των Ιονίων νησιών. Εξερευνούν τον οικισμό, περπατούν σε μονοπάτια μέσα στην πλούσια βλάστηση και κολυμπούν στα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου Πελάγους.

Στη συνέχεια, αναχωρούν για το Μαθράκι, που η έκτασή του δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να το γυρίσει ολόκληρο περπατώντας σε λίγες μόνο ώρες. Στο επόμενο επεισόδιο, οι ταξιδιώτες μας ολοκληρώνουν την επίσκεψη στο Μαθράκι και συνεχίζουν για τους Οθωνούς.

