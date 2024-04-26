Ο Giles και η Monica, οι παρουσιαστές του συναρπαστικού ντοκιμαντέρ του BBC, Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby, μετά τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουν στην Ευρώπη για να επισκεφτούν αλλά και να μπουν στα ενδότερα ενός ακόμη εκπληκτικού ξενοδοχείου.

Δείτε το trailer:

Ελβετία: ένα τοπίο με επιβλητική ομορφιά. Στους πρόποδες των Άλπεων, στη λουτρόπολη Μπαντ Ραγκάζ και με θέα στο εντυπωσιακό φαράγγι Ταμίνα είναι χτισμένο το Grand Resort Bad Ragaz. Το πολυτελές ξενοδοχείο υγείας και ευεξίας λειτουργεί από το 1868 και εκτός των κλασικών εγκαταστάσεων ενός καταλύματος, διαθέτει ακριβά εστιατόρια, δύο σπα, δύο γήπεδα γκολφ, γυμναστήριο ολυμπιακών προδιαγραφών και πλήρως εξοπλισμένο ιατρικό κέντρο με ομάδα 80 ατόμων. Οι επισκέπτες κατακλύζουν το resort όχι μόνο για διακοπές και ξεκούραση, αλλά και για τόνωση φυσικής κατάστασης και αντοχής, υπνοθεραπεία, συμβουλές διατροφής, ιατρικές εξετάσεις ακόμα και χειρουργικές επεμβάσεις. Το νερό που χρησιμοποιεί όλο το ξενοδοχείο –ακόμα και για να τροφοδοτήσει τις τεράστιες πισίνες του- προέρχεται από μία αρχαία ιαματική πηγή και οι ντόπιοι το αποκαλούν «μπλε χρυσό». Οι υπηρεσίες του Grand Resort Bad Ragaz ξεπερνούν κάθε προσδοκία και φτάνουν σε σημείο το εξειδικευμένο προσωπικό να βοηθά τους επισκέπτες να επιλέξουν ανάμεσα σε 14 διαφορετικά είδη μαξιλαριών.

Το Grand Resort Bad Ragaz είναι ο συνδυασμός φιλοξενίας και ιατρικής. Για τον διευθυντή της μονάδας δεν είναι απλά ένα ξενοδοχείο, «είναι προορισμός, είναι τρόπος ζωής».

AMAZING HOTELS: LIFE BEYOND THE LOBBY

Κάθε Σάββατο στις 15.45

Στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.