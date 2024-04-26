Από την Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απολύθηκαν 5 ράθυμοι δικαστές, ενώ δεν απολύθηκε μία δικαστής η οποία είχε μεν καθυστερήσεις λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, αλλά τις μηδένισε και έτσι παραμένει στο δικαστικό σώμα.

Ειδικότερα, την Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, υπό την πρόεδρό της Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα και με τη συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, την απασχόλησε το ερώτημα της οριστικής παύσης δικαστών, για ανεπάρκεια άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος, λόγω των πολλών καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικότερα, ομόφωνα παύθηκε οριστικά, με δυνατότητα να μπορεί να εργαστεί στο Δημόσιο τομέα πρωτοδίκης, η οποία παρουσίαζε καθυστερήσεις από την πρώτη στιγμή εισόδου της στο δικαστικό σώμα, ως πάρεδρος.

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις επιθεωρήσεων, οι καθυστερήσεις ανά έτος ήταν από 36 έως 130 υποθέσεις, ενώ της είχαν κατ΄ επανάληψη, αφαιρεθεί 73, 61, 53 κ.λπ. δικογραφίες, κατά διάφορα δικαστικά έτη, ενώ της είχαν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές προστίμου ενός και τριών μηνών και είχε κριθεί μη προακτέα.

Σύμφωνα με την εισήγηση, για τις καθυστερήσεις της υπήρχαν διαμαρτυρίες Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά και διαδίκων, ενώ οι καθυστερήσεις είχαν αυξητικό ρυθμό.

Ακόμη, σύμφωνα με την εισήγηση, σε 11 από τις 12 επιθεωρήσεις που της έγιναν γίνεται αναφορά για καθυστερήσεις, όπως και ότι δεν είχε συναίσθηση, επιβάρυνε τους συναδέλφους του με τις δικογραφίες που της αφαιρέθηκαν και χρεωνόντουσαν σε άλλους και ταλαιπωρούσε δικηγόρους και διαδίκους.

Για τους υπόλοιπους τέσσερις τηρήθηκε η τυπική διαδικασία απόλυσης.

Με το ερώτημα της απόλυσης είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια και δεύτερη, πρωτοδίκης, η οποία είχε μεγάλες καθυστερήσει στην έκδοση αποφάσεων που κυμαινόντουσαν κατ΄ έτος από 22 έως 100, ενώ είχε σε βάρος της 11 πειθαρχικές αποφάσεις που τις επέβαλαν πρόστιμα στέρησης μισθού από 10 ημέρες έως ένα μήνα. Υπήρξε ακόμη περίπτωση που έκανε 29 μήνες να εκδώσει μια απόφαση.

Κατά την εισηγήτρια αρεοπαγίτη, η πρωτοδίκης παρουσίαζε μεγάλες καθυστερήσεις κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά σύμφωνα με την τελευταία έκθεση επιθεώρησης οι καθυστερήσεις είχαν σχεδόν μηδενιστεί και εισηγήθηκε να μην παυθεί, καθώς δεν συντρέχει λόγος.

Η πρωτοδίκης ανέφερε ότι αντιμετώπισε διαδοχικά σοβαρότατα χρόνια προβλήματα υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και είχε λάβει αναρρωτική άδεια 11 μηνών. Στην συνέχεια έσπασε το χέρι της και ήταν στο γύψο. Παρόλα αυτά, μπόρεσε και μηδένισε τις καθυστερήσεις.

Τελικά, ομόφωνα η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν πρέπει να απολυθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.