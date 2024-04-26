Η ΕΕ ενισχύει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους

Λόγω της επιδείνωσης της εξαιρετικά σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και της σταθερής αύξησης των επιτόπιων αναγκών, η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότησή της για τη στήριξη των Παλαιστινίων που πλήττονται από τον εν εξελίξει πόλεμο.
Η ΕΕ διέθεσε άλλα 68 εκατ. ευρώ υπό μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας που θα διοχετευθεί μέσω οργανώσεων-εταίρων που ήδη βοηθούν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή. Η στήριξη αυτή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της κατεπείγουσας επισιτιστικής βοήθειας και στη στήριξη της διατροφής, της υγείας, των υποδομών υγιεινής και στέγασης. Με τη στήριξη αυτή, η συνολική ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή το 2024 ανέρχεται σε 193 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η επιχείρηση ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ για τον λαό της Γάζας συνεχίζει να μεταφέρει εφόδια ζωτικής σημασίας, τις οποία παρέχουν εταίροι ανθρωπιστικής βοήθειας και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η τελευταία πτήση θα παραδώσει σήμερα εφόδια έκτακτης ανάγκης, ενώ δύο επιπλέον πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.
Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει 2 αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν πάνω από 130 τόνους ειδών στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία έχουν δωρίσει η Ιρλανδία και εταίροι ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα είδη αυτά, τα οποία αποστέλλονται από το Ντουμπάι, μεταφέρονται στη Γάζα σε συντονισμό με την Global Logistics Cluster μέσω της Ιορδανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες.
Γιώργος Φελλίδης
