Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Θάνο Πλεύρη και Ζωή Ράπτη αναφορικά με το «μπάζωμα των Τεμπών» θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Κι αυτό, αμέσως μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή από την Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως "ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξουν το δρόμο στη δικαιοσύνη και να μην επιχειρήσουν να συγκαλύψουν για μία ακόμη φορά τις ευθύνες των υπουργών τους."

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό πως η Αντιεισαγγελέας Εφετών Λάρισας, Κατερίνα Μάτση αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή του Π. Ασλανίδη -πατέρα θύματος Τεμπών- κατά της απορριπτικής απόφασης της Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ετσι, θα διαβιβάσει την προσφυγή στον Άρειο Πάγο η οποία στη συνέχεια θα πάει στη Βουλή, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Παράλληλα, η Αντιεισαγγελέας διέταξε και τη διενέργεια νέας προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση καθήκοντος ή υπόθαλψης εγκληματία καθώς για το θέμα του μπαζώματος στα Τέμπη και αν χάθηκαν σημαντικά στοιχεία για την έρευνα του δυστυχήματος. Μεταξύ άλλων έδωσε προθεσμία 20 ημερών ώστε να ερευνηθεί ποιος έδωσε την εντολή για το μπάζωμα, καθώς και ποιος έδωσε την εντολή για την απομάκρυνση των χωμάτων και λοιπών υλικών από τον τόπο του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

