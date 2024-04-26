Τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ζήτησε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε φίλους του κυβερνώντος κόμματος στη Δροσιά Αττικής.

«Θέλω να σας ζητήσω να απαντήσουμε με την ενεργή συμμετοχή μας, με τη συσπείρωσή μας, στον μεγάλο κίνδυνο αυτών των ευρωεκλογών, που είναι η χαλαρότητα και η αδιαφορία. Είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές, για τους λόγους που σας εξήγησα. Και είναι πολύ σημαντικό το βράδυ της 9ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές, να έχει όσο το δυνατόν πιο υψηλό ποσοστό και έτσι θα σταλούν μηνύματα και εντός Ελλάδας, αλλά και εκτός Ελλάδας» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός

Μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε με νόημα πως όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους για το κατά πόσον υπάρχει αντιπολίτευση με κοστολογημένη πρόταση και ζήτησε «να στείλουμε μήνυμα αγάπης, ενότητας, αλληλεγγύης» και «να στήσουμε ανάχωμα απέναντι σε αυτούς που με πρόστυχο τρόπο εκμεταλλεύονται την χριστιανική πίστη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα».

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη σε φίλους του κόμματος του στη Δροσιά Αττικής

«Σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, γι' αυτή την τόσο θερμή υποδοχή.

Και σας ευχαριστώ διπλά, διότι δεν ξεχνώ ότι εδώ στην Ανατολική Αττική, ειδικά στον Δήμο Διονύσου, όλα τα στοιχήματα που βάλαμε προεκλογικά τα κερδίσαμε και πετύχαμε ποσοστά πρωτοφανή στην ιστορία της παράταξής μας. Τώρα, βέβαια, έχουμε μία ακόμα εκλογική μάχη μπροστά μας και σε αυτή θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές.

Βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, φίλες και φίλοι, στον Δήμο σας, για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σύντομες σκέψεις για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, που θα λάβουν χώρα σε λίγες εβδομάδες από τώρα.

Και να ξεκινήσω απ' αυτό το οποίο είπε η κα Δήμαρχος, γιατί νομίζω ότι έχει μία ξεχωριστή σημασία: για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα, σε αυτές τις εκλογές, στους συμπολίτες μας να ψηφίσουν επιστολικά, είτε αυτοί κατοικούν στο εξωτερικό είτε αυτοί κατοικούν στο εσωτερικό. Είναι μια μεγάλη θεσμική καινοτομία ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής, που φέρει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας.

Και σας το λέω σήμερα, διότι μένουν μόλις τρεις ημέρες μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, όταν κλείνει η πλατφόρμα. Οπότε, όσες και όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε ή δυσκολεύεστε ή αν είστε πιτσιρικάδες, 17χρονοι, 18χρονοι, θέλετε απλά να πάτε στην παραλία ή να προετοιμαστείτε -για εσάς που προετοιμάζεστε για τις πανελλήνιες- για τις εξετάσεις σας, μην διστάσετε, μπείτε στη σχετική πλατφόρμα, εγγραφείτε. Θα σας έρθει όλο το υλικό στο σπίτι σας, θα το στείλετε πίσω και θα συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο στην εκλογική διαδικασία.

Και έχει βέβαια μεγάλη σημασία αυτό και για τους συμπολίτες μας εκτός Ελλάδας, για τους ομογενείς μας. Ήταν αίτημα δεκαετιών να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό γίνεται πράξη.

Αλλά, βέβαια, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θα πάνε στις 9 Ιουνίου να ψηφίσουν με τον συνηθισμένο, τον συμβατικό τρόπο. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντάς σας κάτι το οποίο έλεγα πάντα και πριν από τις διπλές κάλπες του περασμένου Μαΐου και του περασμένου Ιουνίου: ασχέτως του τι έγινε πέρυσι, η κάλπη την 9η Ιουνίου το πρωί θα είναι άδεια. Θα γεμίσει με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια, ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης που θα κάνουν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι παλιοί και νέοι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πρέπει σε αυτή την κάλπη να βρεθούν αντιμέτωποι στον μόνο ουσιαστικό κίνδυνο τον οποίο έχουμε, που είναι η αδιαφορία, η αίσθηση ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία.

Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Και πρέπει να απαντήσουμε με δύο βασικά επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημα, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλες και όλοι, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ: το τι συμβαίνει στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία για το τι γίνεται στην πατρίδα μας. Δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι σχεδόν το 80% της νομοθεσίας το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή είναι απότοκο κάποιας ευρωπαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Όλοι καταλαβαίνουν ότι από τη στιγμή που η πατρίδα μας εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του ιδρυτή της παράταξής μας, κόντρα τότε στο τι επιθυμούσε η κοινή γνώμη, η χώρα μας έχει βγει πολύ ωφελημένη. Ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια, το ευρωπαϊκό αποτύπωμα στην πρόοδο της χώρας είναι πολύ σημαντικό. Γιατί;

Γιατί αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε και διεκδίκησε από την Ευρώπη πολιτικές οι οποίες τελικά ωφέλησαν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα, χρηματοδοτικές ροές πολύ σημαντικές, πέρα από το ΕΣΠΑ και τα προγράμματα του αγροτικού τομέα. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα εισφέρει συνολικά στην ελληνική οικονομία φέτος και του χρόνου -γιατί έχει ημερομηνία λήξης- ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το ξαναπώ: 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Προσωπικά διαπραγματεύτηκα το πακέτο αυτό και είμαι πολύ υπερήφανος, γιατί καταφέραμε και πείσαμε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσουν σε κάτι το οποίο είχαν μεγάλη δυσκολία να το αποδεχτούν πριν από την πανδημία. Και αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα. Και όπου κοιτάξετε γύρω μας θα δείτε έργα, μικρά και μεγάλα, τα οποία γίνονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το αποτύπωμα της Ευρώπης στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό - μεταναστευτικό. Φίλες και φίλοι, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που μπορεί με υπερηφάνεια να ισχυριστεί ότι έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε το προσφυγικό πρόβλημα με αποτελεσματικότητα. Γιατί φυλάξαμε τα σύνορά μας, γιατί φτιάξαμε φράχτη, γιατί στηρίξαμε το Λιμενικό μας στη δύσκολη αποστολή του. Και γιατί, ναι, ως αποτέλεσμα και της εξωτερικής πολιτικής, με αυτοπεποίθηση έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να μπορούμε -και όταν χρειάζεται- να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία, για να μπορούμε να μειώνουμε τις μεταναστευτικές ροές.

Σκεφτείτε, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει μαζί με την Ευρώπη, προσθέστε και σε αυτό όλες τις διευκολύνσεις που μας προσέφερε η Ευρώπη στην εποχή του Covid. Θυμηθείτε, δεν είναι και τόσο μακριά, όταν στηρίξαμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και κρατήσαμε ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία.

Έγιναν επειδή η κυβέρνηση κατάφερε και έχτισε βήμα-βήμα και πάλι την αξιοπιστία της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δεν είμαστε πια το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, όπως ήμασταν πριν από πέντε χρόνια. Και από αυτό τελικά ωφελούνται οι Ελληνίδες και ωφελούνται οι Έλληνες.

Και αν σκεφτείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα τώρα, το 2024, και πόσο πιο περίπλοκο είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από πέντε χρόνια, με έναν πόλεμο στην Ουκρανία, με μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη, λοιπόν, πρέπει να ενισχύσει το αποτύπωμά της την επόμενη μέρα. Και όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα θα έχω και εγώ προσωπικά και οι ευρωβουλευτές μας την επόμενη μέρα, να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη περισσότερα για την πατρίδα μας. Και όσο περισσότερα διεκδικούμε, τόσο πιο ωφελημένες θα είναι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες.

Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε, ας πούμε, επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης; Ποιος θα πάει να το διαπραγματευτεί στην Ευρώπη και πόσο ισχυρή θα πρέπει να είναι αυτή η πολιτική δυναμική για να υπερασπιστεί την ανάγκη της Ευρώπης να μπορεί να στηρίζει τις μεγάλες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, μέσα από ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο; Θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε να έχουμε μια αυστηρή πολιτική θωράκισης των συνόρων, με την Ευρώπη να μας στηρίζει;

Θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ενιαίο αμυντικό ταμείο; Τι σημαίνει αυτό; Ότι αντί να ξοδεύουμε μόνο χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων για να ενισχύουμε την άμυνά μας, να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους, για ευρωπαϊκές αγορές που θα συνεισφέρουν στην κοινή ευρωπαϊκή ενίσχυση της πατρίδας μας.

Τι θα γίνει με τους αγρότες μας; Θα μπορέσουμε να πετύχουμε αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη δυνατότητα απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων, για να μπορέσουν και οι αγρότες μας να έχουν ένα καλύτερο εισόδημα;

Θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη για να έχουμε μία ευρωπαϊκή δημογραφική πολιτική; Γιατί το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για την πατρίδα μας, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Γι' αυτό, λοιπόν, αυτό το οποίο θα συμβεί την επόμενη μέρα στην Ευρώπη έχει τελικά πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας. Και πρέπει με απλά λόγια να εξηγήσουμε τη σημασία των ευρωεκλογών. Να πούμε στον κόσμο γιατί είναι πολύ σημαντικό η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρή.

Έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο, με 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές. Να το κοιτάξετε καλά, να το μελετήσετε, να διαλέξετε τις καλύτερες και τους καλύτερους, αυτές και αυτούς που σας εκφράζουν περισσότερο, για να είναι ισχυρή η φωνή της Ελλάδας.

Έλληνες ευρωβουλευτές είναι. Και βέβαια, πρώτα και πάνω απ' όλα, θα πρέπει να αγωνίζονται όχι με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τη σημαία της Ελλάδας. Και να μην υπονομεύουν την πατρίδα μας και να ζητούν να κοπούν ευρωπαϊκοί πόροι, όπως κάποιοι έκαναν ανερυθρίαστα, δυσφημώντας την πατρίδα μας, μόνο και μόνο για να αποκομίσουν κάποιο πρόσκαιρο κομματικό όφελος. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά την επόμενη μέρα.

Όμως, υπάρχει κι ένας δεύτερος λόγος που πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Κι αυτός έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Οι ευρωεκλογές λαμβάνουν χώρα δώδεκα μήνες μετά από τις εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές, στις οποίες οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύθηκαν και πάλι και με το παραπάνω.

Και τι μας είπαν; «Τα κάνατε καλά την πρώτη τετραετία, δεν λύσατε όλα τα προβλήματα, έγιναν και λάθη, όμως εσάς εμπιστευόμαστε να πάτε τη χώρα μπροστά, να συγκλίνει η χώρα με την Ευρώπη και να λύσετε τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας».

Και πράγματι αυτή την εντολή του ελληνικού λαού προσπαθούμε και προσπαθώ προσωπικά κάθε μέρα να την τιμώ. Και κάνουμε μεγάλες αλλαγές και επιτυγχάνουμε σημαντική πρόοδο. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα αυτούς τους εννέα μήνες. Δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσω και να τα παρουσιάσω σε εξονυχιστική λεπτομέρεια.

Θα πω, όμως, μόνο ότι η πορεία της οικονομίας, το γεγονός ότι η χώρα μας αναπτύσσεται σήμερα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε μεγάλες δυσκολίες, όπως είναι η ακρίβεια. Μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε μια δημογραφική πολιτική, αυξάνοντας το επίδομα γέννας, όπως κάναμε πρόσφατα, γιατί είχαμε την οικονομική δυνατότητα.

Να μπορούμε να πληρώνουμε τους γιατρούς μας λίγο παραπάνω, δίνοντάς τους ένα επίδομα για τις εφημερίες τους. Να μπορούμε να προσλαμβάνουμε μόνιμους δασκάλους και καθηγητές. Να μπορούμε να επενδύουμε -γιατί το είπε η Δήμαρχος και είναι πολύ σημαντικό εδώ στην περιοχή την οποία βρίσκομαι- στην πολιτική προστασία.

Δύο δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδύσουμε στην πολιτική προστασία τα επόμενα χρόνια. Γιατί, πρώτα και πάνω απ' όλα, η πρώτη μας υποχρέωση είναι να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη περιουσία και αυτό το πάρα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Και συνεργαζόμαστε πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ξέρετε και εσείς ότι για το ζήτημα αυτό για πρώτη φορά δώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια, αθροιστικά, παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για να καθαρίσουμε δάση. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό, γιατί η πρόληψη είναι πολύ σημαντική όταν μιλάμε για την πολιτική προστασία.

Όλα αυτά, λοιπόν, και πάρα πολλά άλλα, όπως ο νέος δικαστικός χάρτης ο οποίος ψηφίζεται τώρα στη Βουλή. Με σκοπό τι; Να αποδίδεται η δικαιοσύνη πιο γρήγορα. Να ενοποιήσουμε, επιτέλους, τον πρώτο βαθμό, ειρηνοδίκες και πρωτοδίκες, να έχουμε περισσότερους δικαστές στη διάθεσή μας για να μπορούν οι υποθέσεις να εκδικάζονται πιο γρήγορα, να βρίσκετε το δίκιο σας πιο γρήγορα.

Όλα αυτά είναι σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας -επιτέλους- υλοποίησε μια προσδοκία δεκαετιών και στη χώρα μας θα δημιουργηθούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά εδώ τα οποία αναγκάζονται, χωρίς να το επιλέγουν, να φεύγουν στο εξωτερικό όταν θα μπορούσαν να παραμείνουν στην πατρίδα μας.

Το τι κάνουμε στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν θα πάνε όλα τα παιδιά κατ' ανάγκη στο πανεπιστήμιο. Αλλά πώς ενισχύουμε τα τεχνικά επαγγέλματα; Τα οποία τόσο ζήτηση έχουν τώρα και δεν βρίσκουμε ανθρώπινο δυναμικό.

Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα είναι πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε δρομολογήσει μόλις σε εννέα μήνες. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, σε μία εθνική κάλπη όπως οι ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία να βγει όσο το δυνατόν πιο ισχυρή, όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένη.

Όσο πιο ισχυροί είμαστε, με τόσο μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα θα υλοποιήσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα και θα τρέξουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα της καθεμιάς και του καθενός. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία το πολιτικό μήνυμα των ευρωεκλογών.

Και επειδή ακούω πολλούς, όλα τα κόμματα με κάποιον τρόπο έχουν συνταχθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με μία και μόνη ατζέντα, δεν υπάρχει άλλη ατζέντα: πώς θα αδυνατίσει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα είναι λιγότερο ισχυρός ο Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν τους λέμε: σηκώνουμε αυτό το γάντι και στις εκλογές θα στείλουμε μήνυμα σταθερότητας, συνέπειας και συνέχειας. Ότι κανείς πολιτικός συσχετισμός ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Ότι εμείς εξακολουθούμε να είμαστε η μεγάλη, ισχυρή, κυρίαρχη πολιτική δύναμη, φορέας προόδου και υπεύθυνου πατριωτισμού. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία σήμερα έχει ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα.

Βλέπετε ότι δεν είπα τίποτα και δεν πρόκειται να λέω τίποτα για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας σε ποιο βαθμό σήμερα υπάρχει πραγματικά αξιόπιστη αντιπολίτευση, η οποία να μπορεί να προτείνει επιτέλους κάτι διαφορετικό και κοστολογημένο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας μας. Λυπάμαι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Δεν είναι καλό αυτό για τη δημοκρατία μας συνολικά, αλλά είναι μία πραγματικότητα σήμερα.

Έχουν όμως μπόλικο χρόνο να ανασκουμπωθούν. Όπως είπα και χθες, εθνικές εκλογές το 2027 θα γίνουν. Μέχρι τότε έχουμε όλες και όλοι πάρα, πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε.

Άρα, λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω να απαντήσουμε με την ενεργή συμμετοχή μας, με τη συσπείρωσή μας, στον μεγάλο κίνδυνο αυτών των ευρωεκλογών, που είναι η χαλαρότητα και η αδιαφορία.

Είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές, για τους λόγους που σας εξήγησα. Και είναι πολύ σημαντικό το βράδυ της 9ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές, να έχει όσο το δυνατόν πιο υψηλό ποσοστό και έτσι θα σταλούν μηνύματα και εντός Ελλάδας, αλλά και εκτός Ελλάδας.

Θα συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει, με αποφασιστικότητα αλλά και με την απαραίτητη σεμνότητα. Και επιμένω σε αυτό, ξέρετε, διότι γνωρίζω πολύ καλά και το γνωρίζετε και εσείς, με ξέρετε πια αρκετά καλά, ότι ούτε θαύματα υπόσχομαι, ούτε πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Όμως έχουμε πετύχει πολλά αυτά τα πέντε χρόνια. Πραγματικά, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει. Προβλήματα υπάρχουν, με πρώτο και μεγαλύτερο την ακρίβεια, αλλά αν η οικονομία μας δεν εξακολουθεί να πηγαίνει καλά, δεν θα έχουμε τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει άλλη μαγική λύση. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.

Γι' αυτό και ζητώ και πάλι την κινητοποίησή σας. Παλιοί αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας ευχαριστήσω ξεχωριστά, αυτούς οι οποίοι δεν εγκαταλείψατε ποτέ την παράταξη και ήσασταν πάντα εκεί, στις καλές και στις δύσκολες μέρες.

Αλλά θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή μνεία στους νέους φίλους μας, διότι δεν φτάσαμε στο 56% εδώ, στον Δήμο Διονύσου, χωρίς να καταφέρουμε να πείσουμε και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας ψήφισαν στο παρελθόν. Και τους πείσαμε γιατί παρουσιάσαμε έναν μετρημένο πολιτικό λόγο.

Γιατί όποτε χρειάζεται κάνουμε την αυτοκριτική μας, ξέρουμε ότι αλάθητος είναι μόνο αυτός ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αυτή είναι και η απαίτησή μου από τα στελέχη μας, από τους συνεργάτες μας, από τους Υπουργούς μας, από τους βουλευτές μας.

Θα τρέξουμε όλοι μαζί σε αυτή την κάλπη. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι, σε αντίθεση με άλλες κάλπες, δεν έχουμε ούτε εθνικές εκλογές, ούτε περιφερειακές, ούτε δημοτικές. Αλλά πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Θέλω να σας ζητήσω να κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Από τη Δευτέρα, εκ των πραγμάτων, και για δύο εβδομάδες θα σεβαστούμε το κλίμα των ημερών και θα πάμε όλες και όλοι μαζί να γιορτάσουμε το Άγιο Πάσχα. Και με την ευκαιρία αυτή, και σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην άφιξή μου, αλλά ήμουν μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο στο Δήλεσι, σε κάποιες πολύ σημαντικές δομές της Αρχιεπισκοπής, να στείλουμε κι ένα μήνυμα αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης.

Και να στήσουμε ένα ανάχωμα απέναντι σε αυτούς που με τον πιο πρόστυχο τρόπο καπηλεύονται τη χριστιανική πίστη, λες και κάποιοι είναι περισσότερο χριστιανοί από κάποιους άλλους. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα, τα οποία διχάζουν τους Έλληνες, ειδικά σε μία συγκυρία που πρέπει, παρά τις διαφορές μας, να είμαστε όλοι ενωμένοι.

Μπορεί να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε όμως ποτέ εχθροί. Ποτέ δεν είμαστε εχθροί. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά ούτε θα βριζόμαστε, ούτε θα πλακώνουμε τους αντιπάλους μας στα μπουνίδια. Αυτές δεν είναι συμπεριφορές οι οποίες ταιριάζουν σε μία δημοκρατία.

Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, θα κερδίσουμε και αυτές τις εκλογές. Θα ξαναβρεθώ στην Ανατολική Αττική, μη νομίζετε ότι είναι η τελευταία μου επίσκεψη. Με την Δήμαρχο έχουμε ήδη μια πολύ καλή συνεργασία, γνωρίζω καλά τα ζητήματα του Δήμου. Θέλουμε να στηρίζουμε τους Δημάρχους και να έχουμε πάντα μια καλή συνεργασία μαζί τους. Ξέρουμε τα θέματα τα οποία σας προβληματίζουν στην Ανατολική Αττική και κοιτάμε πάντα να βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Οπότε, επιτρέψτε μου, τελειώνοντας να σας ευχηθώ καταρχάς καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με χαρά, υγεία στις οικογένειές σας. Και στις 9 Ιουνίου θα γιορτάσουμε όλες και όλοι μαζί μία ακόμα μεγάλη νίκη για την παράταξή μας, για τη Νέα Δημοκρατία.

Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλή Ανάσταση».

Πηγή: skai.gr

