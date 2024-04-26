Υποστηρικτές του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ σχεδιάζουν διαδηλώσεις αύριο Σάββατο προκειμένου να του ζητήσουν να παραμείνει στην πρωθυπουργία αφού αυτήν την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τις καταγγελίες σε βάρος της συζύγου του για διαφθορά.

Ευρωπαίοι και Λατινοαμερικάνοι ηγέτες και πολιτικοί προσκείμενοι σε αριστερά κόμματα κάλεσαν επίσης τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό, που είναι στην εξουσία εδώ και έξι χρόνια, να μην παραιτηθεί.

Τα τοπικά παραρτήματα του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) οργανώνουν την κάθοδο των μελών τους με λεωφορεία αύριο το πρωί στη Μαδρίτη.

Ο 52χρονος Σάντσεθ αιφνιδίασε αντιπάλους και συμμάχους όταν είπε την Τετάρτη ότι θα αναστείλει για πολλές ημέρες τα καθήκοντά του ώστε να σκεφθεί στο διάστημα αυτό εάν θα παραιτηθεί. Την ίδια ημέρα είχε γίνει γνωστό ότι η ισπανική δικαιοσύνη ερευνά τη σύζυγό του, την Μπεγκόνια Γκόμεθ, για τις κατηγορίες της διαφθοράς και της αθέμιτης άσκησης επιρροής, κάτι που ο Σάντσεθ λέει ότι είναι ψευδές και ενορχηστρωμένο από τους συντηρητικούς αντιπάλους του.

Ένας δικαστής ερευνά την καταγγελία σε βάρος της Γκόμεθ ενώ άλλο δικαστήριο εξετάζει την έφεση των εισαγγελικών αρχών της Μαδρίτης να απορριφθεί η υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

«Χρειάζεται να κάνω μια παύση και να σκεφτώ. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναρωτηθώ: αξίζει όλο αυτό;» έγραψε ο Σάντσεθ στην ανοιχτή επιστολή του προς τους πολίτες την Τετάρτη.

Η Ομοσπονδία της Σοσιαλιστικής Νεολαίας του απάντησε με αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, με το σύνθημα: «Ναι, Πέδρο, αξίζει».

Ο Σάντσεθ, που εξασφάλισε άλλη μια θητεία πέρσι, επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνασπισμού, είπε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι μίλησε μαζί του και τον προέτρεψε να συνεχίσει να κρατά τα ηνία, για μια «πιο δίκαιη, ευημερούσα και ανθρώπινη» διακυβέρνηση, προσθέτοντας ότι η ηγετική παρουσία του είναι σημαντική για τη χώρα, για την Ευρώπη και τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, που κατήγγειλε τη «μηχανή λάσπης» της ακροδεξιάς, η οποία επιδιώκει να παρεμποδίσει την εφαρμογή προοδευτικών πολιτικών, εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του, όπως επίσης ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και ο Νίκολας Σμιτ, ο υποψήφιος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Μια πηγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι Σοσιαλδημοκράτες φοβούνται ότι ο Σάντσεθ θα γίνει «ένας νέος Κόστα», αναφερόμενη στον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ο οποίος παραιτήθηκε αιφνιδίως το Νοέμβριο, με αφορμή μια έρευνα για υποτιθέμενη άσκηση επιρροής στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του χειρίστηκε τα προγράμματα εξόρυξης λιθίου και παραγωγής υδρογόνου. Ο Κόστα, ο προσωπάρχης του οποίου συνελήφθη για λίγες ημέρες, δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κανένα αδίκημα και πλέον η υπόθεση φαίνεται ότι καταρρέει.

Οι στενότεροι σύμμαχοι του Σάντσεθ δήλωσαν αισιόδοξοι ότι ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει το έργο του. «Δεν έχουμε κανένα άλλο σενάριο» παρά μόνο να παραμείνει στην εξουσία, είπε στους δημοσιογράφους σήμερα ο υπουργός Φέλιξ Μπολάνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

