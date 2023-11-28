Λογαριασμός
Gigi Hadid: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι κρατά παιδιά ως αιχμαλώτους πολέμου

Η Gigi Hadid δέχθηκε τα πυρά των χρηστών των social media, κατηγορώντάς την πως διαδίδει ψευδείς ειδήσεις

Η Gigi Hadid

Η Gigi Hadid ήρθε αντιμέτωπη με νέες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, αφού ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ είναι «η μόνη χώρα στον κόσμο που κρατάει παιδιά ως αιχμάλωτους πολέμου» και επίσης κατηγόρησε το εβραϊκό κράτος για μια σειρά από ειδεχθή εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων.

Το διάσημο μοντέλο σε ανάρτησή του στο Instagram, η οποία αργότερα διαγράφηκε, κατηγόρησε το Ισραήλ για «απαγωγές, βιασμούς, εξευτελισμούς, βασανιστήρια, δολοφονίες, πριν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου».

Η ανάρτηση της Gigi Hadid

Η ανάρτηση της Gigi Hadid προς τους 79,1 εκατ. ακολούθους της περιείχε επίσης μια φωτογραφία του Παλαιστίνιου Ahmed Mansara, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, «απήχθη» από τις ισραηλινές αρχές σε ηλικία 12 ετών και «υπέμεινε την απομόνωση παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Gigi Hadid δέχθηκε τα πυρά των χρηστών των social media, κατηγορώντάς την πως διαδίδει ψευδείς ειδήσεις, ενώ άλλοι τη συγκρίνουν με τον Κάνιε Γουέστ, αναφέροντας πως οι δηλώσεις της είναι αντισημιτικές και οφείλονται στο μίσος που τρέφει για τους Εβραίους.

