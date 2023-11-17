Jennifer Lopez: Επιδεικνύει το σέξι γιλέκο της... γυμνόστηθη

Εκτός από το να ξεχωρίζει στη μουσική βιομηχανία με τα τραγούδια της, η Jennifer Lopez είναι πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες τάσεις στη μόδα και αυτό φαίνεται σε όλες τις εμφανίσεις της.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η ερμηνεύτρια του «Let's Get Loud» φαίνεται να επιδεικνύει αυτή την αίσθηση της μόδας, με ένα ντύσιμο, στο οποίο ξεχωρίζει το γιλέκο της.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα CFDA Fashion Awards, του 2019, γνωστά ως τα «Όσκαρ της μόδας», η Jennifer Lopez επιλέχθηκε ως «fashion icon».Το μακιγιάζ και ο τόνος του δέρματός της ταίριαζαν με το χρώμα του ρούχου, με το πρόσωπό της να φαίνεται καλοσχηματισμένο.

Το «look» που «ανέβασε» η JLo στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram είναι του Pierpaolo Piccioli, δημιουργικού διευθυντή του Valentino.

