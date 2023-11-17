Λογαριασμός
Jennifer Lopez: Επιδεικνύει το σέξι γιλέκο της... γυμνόστηθη

Η διάσημη τραγουδίστρια έβαλε… φωτιά στο Instagram με την εικόνα της

Jennifer Lopez

Εκτός από το να ξεχωρίζει στη μουσική βιομηχανία με τα τραγούδια της, η Jennifer Lopez είναι πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες τάσεις στη μόδα και αυτό φαίνεται σε όλες τις εμφανίσεις της. 

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η ερμηνεύτρια του «Let's Get Loud» φαίνεται να επιδεικνύει αυτή την αίσθηση της μόδας, με ένα ντύσιμο, στο οποίο ξεχωρίζει το γιλέκο της. 

Jennifer Lopez

Δεν είναι τυχαίο ότι στα CFDA Fashion Awards, του 2019, γνωστά ως τα «Όσκαρ της μόδας», η Jennifer Lopez επιλέχθηκε ως «fashion icon».Το μακιγιάζ και ο τόνος του δέρματός της ταίριαζαν με το χρώμα του ρούχου, με το πρόσωπό της να φαίνεται καλοσχηματισμένο. 

Jennifer Lopez

Το «look» που «ανέβασε» η JLo στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram είναι του Pierpaolo Piccioli, δημιουργικού διευθυντή του Valentino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Πηγή: skai.gr

