Η αυστραλιανή αστυνομία ερευνά τον ισχυρισμό ενός παπαράτσι ότι δέχθηκε επίθεση από τον πατέρα της Taylor Swift.

Ο 51χρονος Ben McDonald, κατηγόρησε τον 71χρονο Scott Swift, ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο σε μια προβλήτα στο Σίδνεϊ τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με το BBC.

Το υποτιθέμενο περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την αποβίβαση της κόρης του, Taylor Swift από μια βάρκα όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με φωτογράφους.

Ο Ben McDonald δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, είπε η αστυνομία.

Μέχρι στιγμής ο Scott Swift δεν έχει προβεί δημόσια σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από αυστραλιανά μέσα δείχνει την τραγουδίστρια, η οποία είναι κρυμμένη κάτω από μια ομπρέλα, να περπατά με τον πατέρα της και τους φρουρούς ασφαλείας κατά μήκος του Neutral Bay Wharf περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα (15:30 GMT Δευτέρα).

Οι κάμερες αναβοσβήνουν πριν ακουστούν δύο φωνές -που αναφέρουν ότι ένας φωτογράφος και ένας από τους φρουρούς της- αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας άγγιξε την ομπρέλα του άλλου. Δεν είναι σαφές εάν το βίντεο καταγράφει το υποτιθέμενο περιστατικό.

Η τραγουδίστρια μόλις είχε εμφανιστεί στην τελευταία συναυλία της στην Αυστραλία κατά την εξαιρετικά δημοφιλής περιοδεία της Eras.

«Ο νεότερος άνδρας ανέφερε το περιστατικό και τώρα διεξάγονται έρευνες από αστυνομικούς που συνδέονται με τη Διοίκηση της Αστυνομικής Περιοχής North Shore», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

