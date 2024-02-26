Αρραβωνιάστηκε η Τζένιφερ Άνιστον; Όπως γράφει η «Daily Mail», η ηθοποιός εμφανίστηκε στα βραβεία SAG φορώντας ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, το οποίο πυροδότησε φήμες περί αρραβώνων της.

Η 55χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία «The Morning Show», αλλά έχασε από την Elizabeth Debicki από «The Crown». Ανέβηκε, επίσης, στη σκηνή μαζί με τον Μπράντλεϊ Κούπερ για να απονείμει το βραβείο SAG Lifetime Achievement Award στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Jennifer Aniston sparks engagement speculation by wearing HUGE diamond ring at the SAG Awards - after revealing she will 'never say never' to marriage despite having 'no interest'

via https://t.co/NNUx7G7pyi https://t.co/p4u74Yz6ci — susanne bullard (@swbullard) February 26, 2024

Η ηθοποιός ξεχώρισε με την εμφάνισή της, φορώντας ένα ασημένιο φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και είχε βαθύ ντεκολτέ και σκίσιμο μέχρι το ύψος του μηρού. Αλλά το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του συνόλου της ήταν τα κοσμήματά της, με την πρωταγωνίστρια των «Friends» να κάνει τη διαφορά με το διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν είναι γνωστό ότι βγαίνει με κάποιον αυτή την περίοδο. Η ηθοποιός έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν, με τον Μπραντ Πιτ το 2000, αλλά το ζευγάρι χώρισε το 2005.

Στη συνέχεια αρραβωνιάστηκε τον Justin Theroux το 2012 και «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου τρία χρόνια αργότερα, αλλά στη συνέχεια χώρισαν επίσης το 2018. Στο παρελθόν έχει, επίσης, βγει με άλλα διάσημα πρόσωπα, τον Paul Rudd, τον Tate Donovan, τον Vince Vaughn και τον John Mayer.

Παρά το «δύσκολο» ιστορικό σχέσεων, η ηθοποιός φέρεται να είναι αισιόδοξη ότι θα ξαναβρεί τον έρωτα στα 50 της. Το περασμένο καλοκαίρι, μια πηγή δήλωσε στο UsWeekly: «Μέσα της, η Jen πιστεύει ότι τελικά θα συναντήσει το σωστό άτομο».

Η ίδια η ηθοποιός έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι θα ήθελε πολύ να βρίσκεται σε μια σχέση, αλλά δεν ενδιαφέρεται να παντρευτεί ξανά. «Θα ήταν υπέροχο να γυρίσω σπίτι και να πέσω στην αγκαλιά κάποιου και να πω: "Αυτή ήταν μια δύσκολη μέρα"», είχε δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.