Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αστειευόταν στους συνεργάτες του ότι το «κλειδί» για έναν μακροχρόνιο γάμο είναι το «καλό σεξ», σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για την πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, που ρίχνει φως στο ειδύλλιό τους, που κρατάει εδώ και 47 έτη.

Το βιβλίο «American Woman - The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden», γράφτηκε από την ανταποκρίτρια των «New York Times» για τον Λευκό Οίκο, Katie Rogers. Το κομμάτι για το σεξ καταλαμβάνει μόνο μερικές παραγράφους, αλλά έχει ήδη προκαλέσει πρωτοσέλιδα, σύμφωνα με το «Reuters».

Good sex is secret to Joe Biden's long marriage, new book on first lady says https://t.co/b4SCdnPucb pic.twitter.com/pe1Wc0RY8W — Reuters (@Reuters) February 25, 2024

Η δημοσιογράφος γράφει ότι ο Μπάιντεν επέλεξε να μην θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2004, μια απόφαση που επισημάνθηκε στους βοηθούς όταν η Τζιλ Μπάιντεν μπήκε στην αίθουσα φορώντας ένα μπλουζάκι με τη λέξη «ΟΧΙ» γραμμένη στην κοιλιά της.

Ο Τζο Μπάιντεν, σήμερα 81 ετών, δήλωσε σε μια ομάδα υποστηρικτών του εκείνη τη χρονιά ότι δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. «Θα προτιμούσα να είμαι στο σπίτι και να κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, ενώ τα παιδιά μου κοιμούνται», είπε.

«Ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να έχει περιορίσει τις δημόσιες δηλώσεις του για την ‘’κρεβατοκάμαρα’’ (κατά τη νίκη του στην προεδρία), αλλά έχει αστειευτεί με τους βοηθούς του ότι το "καλό σεξ" είναι το κλειδί για έναν ευτυχισμένο γάμο, προς μεγάλη απογοήτευση της συζύγου του», σύμφωνα με τη δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου.

Το βιβλίο περιγράφει την αγωνία που βίωσε ο Τζο Μπάιντεν όταν η πρώτη του σύζυγος πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1972 μαζί με την κόρη τους Ναόμι. Αυτός και η Τζιλ παντρεύτηκαν το 1977, αλλά χρειάστηκαν πέντε προτάσεις από τον Μπάιντεν για να συμφωνήσει η Τζιλ.

