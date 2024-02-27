Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Κάποια σοβαρά προβλήματα θα σας απασχολήσουν στον εργασιακό σας χώρο. Δεν σημαίνει ότι έφτασε η καταστροφή, θα πρέπει όμως να ασχοληθείτε σοβαρά και υπεύθυνα για την επίλυση τους… Με αυτοπεποίθηση και υψηλό ηθικό θα καταφέρετε να χειριστείτε επιδέξια τις υποθέσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Η θετική ενέργεια πάντοτε βοηθάει να εξομαλυνθούν οι καταστάσεις και να επιλυθούν τα προβλήματα πολύ πιο εύκολα.

Ταύρος

Είστε λίγο μπερδεμένοι μέσα σας. Δεν ξέρετε πια πορεία να ακολουθήσετε στο εξής και φοβόσαστε μια πιθανά λανθασμένη επιλογή σας. Έχει έρθει όμως η στιγμή των αποφάσεων και θα πρέπει να κάνετε τις κινήσεις σας… Μην επιμένετε όμως να επιβάλλετε την άποψη σας, τόσο σε εργασιακό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί στον μεν εργασιακό χώρο θα δημιουργήσετε εχθρούς, ενώ στα προσωπικά σας θα προκαλέσετε ένταση με το ταίρι σας.

Δίδυμοι

Γόνιμη η μέρα για νέες ιδέες που με την πάροδο του χρόνου θα αποτελέσουν την βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσετε το μέλλον της επαγγελματικής σας ανάκαμψης. Αργά το βράδυ προσπαθήστε να μη δυσαρεστήσετε κάποιον από τους συγγενείς σας. Αποφύγετε τις παρανοήσεις και εκφράσετε με ήπιο τρόπο τα συναισθήματα σας στο σύντροφο σας.

Καρκίνος

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Λέων

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Παρθένος

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους.

Ζυγός

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Σκορπιός

Προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση σήμερα, γιατί τυχόν επιπόλαιες κινήσεις θα μπορούσαν να υποθηκεύσουν το μέλλον και τις οικονομίες σας. Η μέρα θα σας φέρει μια ανέλπιστη συνάντηση με φιλικό πρόσωπο από το παρελθόν που θα σας χαροποιήσει. Μια συγκέντρωση οικογενειακή ή φιλική θα κλείσουν μια χαρούμενη μέρα.

Τοξότης

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Αιγόκερως

Δυσκολίες και δυσαρμονίες θα βρεθούν στον δρόμο σας σήμερα! Μην προσπαθήσετε να τις αγνοήσετε, γιατί θα σας ταλαιπωρήσουν περισσότερο. Ασχοληθείτε σοβαρά με ότι προκύψει και λύστε το με αποφασιστικότητα. Μην υπαναχωρείτε ως προς τις ηθικές αξίες και πιστεύω σας, ακόμη και αν έχετε την στήριξη των γύρω σας. Αργά ή γρήγορα θα κληθείτε να πληρώσετε τις συνέπειες των πράξεων σας.

Υδροχόος

Θα χρειαστείτε την υποστήριξη ή την συμπαράσταση ενός φιλικού σας προσώπου για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε αναλάβει. Κάποιος κακός χειρισμός του παρελθόντος σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, έρχεται στην επιφάνεια σήμερα και θα πρέπει να βάλετε τα πράγματα επί τάπητος με τον σύντροφό σας και να επιλύσετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.

Ιχθείς

Θα αντιμετωπίσετε πιθανόν κάποια οικογενειακά θέματα που θα απαιτήσουν προσεκτικό χειρισμό, υπομονή και διπλωματία. Η διαίσθηση σας θα σας οδηγήσει στον σωστό δρόμο… Η μέρα δεν προσφέρεται για τζόγο και ριψοκίνδυνα παιχνίδια, τόσο με την κυριολεκτική τους έννοια, όσο και μεταφορικά! Κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα πριν καλά-καλά το καταλάβετε.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.