Η Τζίτζι Χαντίντ διέγραψε τον λογαριασμό της από τον «βόθρο» του Twitter λόγω του Μασκ

Οι χιλιάδες απροειδοποίητες απολύσεις στις οποίες προχώρησε ο Ιλον Μασκ, και μάλιστα με άκομψο τρόπο – κλείνοντας τα γραφεία και στέλνοντας ένα email – προκάλεσαν την παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή, ακόμα και από τον ΟΗΕ, που κάλεσε τον νέο ιδιοκτήτη της πλατφόρμας να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αυτή τη φορά, το διάσημο μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ αποκάλεσε την πλατφόρμα «βόθρο μίσους και φανατισμού» και έκλεισε τον λογαριασμό της στο Twitter.

«Για πολύ, αλλά ειδικά με τη νέα ηγεσία του Μασκ, το Twitter γίνεται ολοένα και περισσότερο ένας βόθρος μίσους και φανατισμού και δεν είναι το μέρος στο οποίο θέλω να ανήκω. Δεν μπορώ να μείνω, γιατί δεν είναι ασφαλές μέρος για οποιονδήποτε, ούτε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που θα κάνει περισσότερο καλό παρά κακό» ανακοίνωσε το μοντέλο, ζητώντας παράλληλα συγνώμη από τα εκατομμύρια ακόλουθούς της.

