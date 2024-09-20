Μακρόν σε πολίτες του Λιβάνου: «Υπάρχει διπλωματικός δρόμος»

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε άμεσα χθες βράδυ στους πολίτες του Λιβάνου, με βίντεο που μεταφορτώθηκε από τις υπηρεσίες του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, για να τονίσει πως «υπάρχει διπλωματικός δρόμος» ακόμη και «ο πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος».

«Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους της Γαλλίας, καθώς η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις χιλιάδων συσκευών επικοινωνίας του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που η προσκείμενη στο Ιράν παράταξη αποδίδει στο Ισραήλ.

«Τίποτα, καμιά περιφερειακή περιπέτεια, κανένα ιδιωτικό συμφέρον, καμιά πίστη σε οποιαδήποτε υπόθεση δεν αξίζει να ξεσπάσει σύρραξη στον Λίβανο», επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του θα παραμείνει στο «πλευρό» των πολιτών του κράτους της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

