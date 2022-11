November Rain (2022 Version): Οι Guns N' Roses διασκεύασαν το «ύμνο» του 1991 - Ακούστε το τραγούδι

Πριν δύο ημέρες, οι Guns N’ Roses κυκλοφόρησαν την νέα εκδοχή του κλασικού «ύμνου» του συγκροτήματος "November Rain".

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1991 στο άλμπουμ "Use Your Illusion" και γνώρισε παγκόσμια και τεράστια επιτυχία.

Η version 2022 «είναι η ίδια απόδοση με την αρχική, αλλά με τη νέα ηχογραφημένη ενορχήστρωση που αντικαθιστά ήχους που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την εποχή» δήλωσε ο Steven Wilson, ο οποίος έκανε remix το κομμάτι.

I mixed the new 2022 version of the @gunsnroses classic 'November Rain', which features newly recorded orchestration replacing the sampled sounds used on the original mix - it's out now everywhere!#GunsNRoses #NovemberRain pic.twitter.com/nodKS9onkA