Σταθερά στην πρώτη θέση, αν και με μειωμένα ποσοστά, παρουσιάζεται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «καθιερώνεται» στη 2η θέση, σύμφωνα με το σύνολο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ενώ o ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στην 3η θέση.

Η δημοσκόπηση της Pulse αναδεικνύει εκ νέου τον βασικό προβληματισμό των πολιτών, που δεν είναι άλλος από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, ενώ μοιρασμένες είναι οι εκτιμήσεις για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Η έρευνα της Pulse διενεργήθηκε σε δείγμα 1.301 ενηλίκων με δικαίωμα ψήφου, στο διάστημα από 13-16 Σεπτεμβρίου.

Μοιρασμένες οι εντυπώσεις από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η έρευνα της Pulse δείχνει μοιρασμένες τις εντυπώσεις των πολιτών από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Το 45% τις αξιολογεί ως θετικές, ενώ το 43% αρνητικά.

Η ακρίβεια μεγαλύτερος προβληματισμός των πολιτών

Η ακρίβεια, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης, παραμένει το υπ' αριθμόν ένα προβλημα για τους πολίτες, όπως αναδεικνύεται και από την έρευνα της Pulse.

Στη 2η θέση είναι το χαμηλό εισόδημα και στην 3η θέση η κατάσταση της οικονομίας.

Σημαντικές για τους Έλληνες οι εκλογές στις ΗΠΑ

Σημαντικές θεωρούν οι Έλληνες πολίτες τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Το 54% ενδιαφέρεται άμεσα για το αποτέλεσμα, το 19% έχει μέτριο ενδιαφέρον και το 20% ασχολείται ελάχιστα.

Πρόθεση ψήφου: Στο 24% η ΝΔ, στο 13% το ΠΑΣΟΚ, στο 10% ο ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η έρευνα της Pulse έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 24%, ενώ στην αναγωγή επί των αναποφάσιστων, το ποσοστό της ανεβαίνει στο 30%. Στη δεύτερη θέση παρουσιάζεται το ΠΑΣΟΚ και στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ.

................

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.