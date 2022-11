Το email απόλυσης από τον Ιλον Μασκ: «Αγαπητέ… σήμερα είναι η τελευταία σου ημέρα στην εταιρία» 

Χάος επικρατεί στο Twitter μετά τις μαζικές, χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων από τη νέα διεύθυνση.

Εχθές, τα γραφεία της πλατφόρμας έκλεισαν «για λόγους ασφαλείας» και οι εργαζόμενοι περίμεναν με αγωνία ένα μέηλ του Ιλον Μασκ για να μάθουν αν απολύονται η όχι.

Τελικά, τα πρώτα μέηλ άρχισαν να καταφθάνουν νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Σε όσους απολύθηκαν το email ανέφερε «με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η θέση σας επηρεάστηκε από τις περικοπές και σήμερα είναι η τελευταία μέρα σας στην εταιρία».

It’s official I’m out. Absolutely enjoyed my time and being able to be me everyday at work. My team has been fantastic and grateful I had the pleasure of working with them #LoveWhereYouWorked #OneTeam 🫡